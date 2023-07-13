Татарстан и Кировская область урегулировали спор о границе

Госсовет Татарстана утвердил соглашение между республикой и Кировской областью об установлении границы двух регионов. Этот документ 2 июля подписали глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Половникова, Коммерсантъ Фото: Валентина Половникова, Коммерсантъ

Как сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин, общая протяженность границы двух регионов составила 228 км. «На сегодня вся линия границы согласована по исторически сложившейся конфигурации»,— отметил он.

Как сообщал «Ъ», ранее Татарстан претендовал на 60 га земли Кировской области, где располагается горнолыжный комплекс «Медная гора». Рустам Минниханов настаивал, чтобы этот участок включили в состав республики. Однако в итоге было принято решение о передаче спорной земли в аренду на 49 лет предпринимателю из республики.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"