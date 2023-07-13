Начальник управления угрозыска МВД Красноярского края арестован по делу о взятке

Железнодорожный суд Красноярска отправил под стражу до 9 сентября начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД по региону Андрея Иванова. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

Полковник полиции Андрей Иванов подозревается в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным прокуратуры Красноярского края, суд при вынесении решения об аресте учел возможность того, что высокопоставленный сотрудник полиции может воспрепятствовать производству по делу, оказать давление на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства и скрыться от следствия.

По данным следственного управления СКР по Красноярскому краю, в 2022-2023 годы начальник управления угрозыска получил через посредников взятку в размере 700 тыс. руб. от руководства красноярского рынка «Южный». Согласно материалам дела, он должен был оказывать покровительство и урегулировать конфликты между арендаторами рыночных складов силами сотрудников полиции.

По данным источников «Ъ», предполагаемыми посредниками следствие считает подчиненного Андрея Иванова, руководителя пятого отдела угрозыска Андрея Харченко и начальника службы безопасности рынка Валерия Зайкова, который ранее служил в уголовном розыске. Они также были задержаны.

Андрей Иванов был назначен руководителем управления уголовного розыска в 2018 году. До этого возглавлял Центр противодействия экстремизму краевого ГУ МВД.

Константин Воронов, Новосибирск