Мэрия Челябинска прокомментировала ситуацию со строительством офиса «Красное & Белое»

Администрация Челябинска сообщила, что не выдавала разрешений на строительство офисного центра компании «Мистраль» основателя сети «Красное & Белое» в поселке Колхозный. Заявлений о выдаче таких документов к ним не поступало, поясняют в мэрии.

В администрации отмечают, что документация по планировке территории (ДПТ) офисного центра утверждена с учетом всех процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, в том числе публичных слушаний. «Указанной ДПТ предусмотрено размещение административно-офисного здания с интернет-кафе», — добавляют в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после жалоб челябинцев, недовольных планируемым строительством офисного центра в частном секторе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Горожане указали, что общественные слушания по проекту проходили без учета мнения горожан, а часть земель без их ведома перевели из статуса жилой в общественно-деловую зону. Жители поселка Колхозный пожаловались, что представители ООО «Мистраль» с целью застройки вынуждают их продавать свои дома по ценам ниже рыночных.

Компания «Мистраль» планирует построить семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте