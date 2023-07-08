Глава СК поручил возбудить дело из-за возведения офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту планируемого возведения офисного центра компании «Мистраль» в поселке Колхозный Челябинска. О ходе его расследования ему доложит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, сообщают в информационном центре СКР.

Ранее челябинцы попросили главу СК оценить действия чиновников в связи с планируемым в частном секторе строительством офисного центра ООО «Мистраль», которым владеет основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Они указали, что общественные слушания по проекту проходили без учета мнения горожан, а часть земель без их согласия ранее перевели из статуса жилой в общественно-деловую зону. Жители поселка пожаловались, что представители компании «Мистраль» с целью застройки вынуждают их продавать свои дома по ценам ниже рыночных.

По фактам обращения горожан следственное управление СК по Челябинской области проводило проверку, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Сейчас это решение отменено, начата дополнительная проверка.

ООО «Мистраль» планирует построить семиэтажный офисный центр с наземной парковкой на 156 мест в границах улиц Чайковского, Неглинной, Коммунальной и Развития. Общая площадь здания составит до 3 тыс. кв. м.

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