В Самарской области подорожала капуста и помидоры

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за неделю. Больше всего в регионе за этот период подорожали белокочанная свежая капуста (на 6,2%; 49,6 руб. за один кг) и помидоры (на 3,6%; 126,7 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Также за этот период в регионе выросли цены на свинину (на 1,7%; 290,2 руб. за один кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,6%; 65,9 руб. за один л) и сахар-песок (на 1,9%; 70,8 руб. за один кг). Одновременно с этим в Самарской области за минувшие семь дней подешевели картофель (на 4,6%; 48 руб. за один кг), репчатый лук (на 4,7%; 55,9 руб. за один кг) и столовая свекла (на 2,2%; 43,2 руб. за один кг).

Ранее в Самарской области был зарегистрирован резкий рост цен на картофель. Одновременно с этим в регионе подорожали яблоки, морковь и сахар-песок.

Георгий Портнов