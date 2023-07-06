В Самарской области за неделю сильно подорожал картофель

Цены на ряд товаров и услуг изменились за неделю в Самарской области. Больше всего за минувшие семь дней в регионе подорожал картофель (на 16,3%; 50,4 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

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Также в регионе за этот период выросли цены на яблоки (на 4,1%; 122,7 руб. за один кг), морковь (на 3,8%; 66,2 руб. за один кг) и сахар-песок (на 2,1%; 69,5 руб. за один кг). Среди подешевевших за это время в Самарской области товаров оказались свежие огурцы (на 6%; 106,2 руб. за один кг), репчатый лук (на 5,3%; 58,7 руб. за один кг) и бананы (на 3,7%; 101 руб. за один кг).

Рост цен на картофель и морковь был зафиксирован в регионе и неделей ранее. В области также подорожали рис, свежие огурцы и столовая свекла.

Георгий Портнов