Суд водворил в СИЗО начальника уголовного розыска МВД Красноярского края по делу о взятке

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрей Иванов заключен под стражу на два месяца (до 9 сентября). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Высокопоставленного полицейского задержали во вторник. По материалам ФСБ в отношении него возбудили уголовное дело о взятке.

По информации краевого управления Следственного комитета России, с 1 марта 2022 года по 10 июля 2023-го начальник управления угрозыска получил через посредников от представителя рынка «Южный» в Красноярске взятку в 700 тыс. руб. Вознаграждение, уверено следствие, полагалось за урегулирования конфликтов между арендаторами складских помещений на территории рынка силами сотрудников красноярской полиции, а также за общее покровительство по службе.

Посредниками, согласно версии следствия, выступали подчиненный начальника управления и сотрудник службы безопасности рынка «Южный», который ранее служил в полиции.

В пресс-службе полиции сообщили, что ведомством организовало проверку.

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Илья Николаев