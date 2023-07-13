Госдума запретила самовыгул домашних кошек и собак

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о безнадзорных животных, согласно которому запрещается самовыгул домашних животных (в том числе собак и кошек).

В ближайшее время документ направят на утверждение в Совет федерации, после этого он попадет на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула»,— говорится в сообщении пресс-службы Госдумы России.

Представляя законопроект в Думе на этапах второго и третьего чтений, первый зампред профильного комитета по экологии Владимир Бурматов назвал получившийся текст «очень сбалансированным». Он также сообщил, что были отклонены семь инициатив, которые так или иначе предполагали введение понятия эвтаназии в текст федерального закона.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов предлагал приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу, за что хозяевам животных будет грозить штраф в размере минимального размера оплаты труда, однако это предложение не было поддержано остальными парламентариями.

Подробности — в материале «Ъ» «Человек собаке приоритет».

Александр Кислов