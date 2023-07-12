Крупный природный пожар в Оренбуржье ликвидирован

Пожар у сел Городище и Никольское в Оренбургской области полностью ликвидирован в среду, 12 июля, в 9:33 (MSK+1). В настоящее время специалисты устанавливают его площадь и причину. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: МЧС Оренбургской области

Возгорание лесополосы произошло в районе указанных населенных пунктов во вторник вечером. После этого из-за сильного порывистого ветра пламя перешло на сухую траву.

В связи с этим на место пожара выехали силы и средства регионального МЧС, включая службу пожаротушения. Пламя ликвидировали 38 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Оренбуржье было ликвидировано горение сухой травы. Происшествие случилось в Оренбургском районе в районе поселка Ленина.

Георгий Портнов