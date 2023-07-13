Федеральное казначейство взыскало с белгородского минсельхоза более 217 млн рублей ущерба

Арбитражный суд Белгородского области удовлетворил иск федерального казначейства к региональному министерству сельского хозяйства о взыскании 217,6 млн руб. «в счет возмещения ущерба». Средства должны быть переданы в Минсельхоз РФ, следует из судебной документации.

Казначейство подало иск к белгородскому министерству в марте 2023 года. Этому предшествовала проверка, которое финансовое ведомство провело в 2021 году тогда еще в департаменте агропромышленного комплекса (стал минсельхозом в результате реформы областных органов власти). Она выявила нарушения бюджетного законодательства.

Кроме того, департамент в рамках той же проверки должен был вернуть в федеральный бюджет «использованных не по целевому назначению» 239 млн руб., следует из документации. Средства были направлены на компенсацию ЗАО «Завод премиксов №1» затрат по созданию мощностей по комплексной переработке зерна пшеницы. В казначействе отметили, что это не соответствовало целям предоставления субсидии. Средства должны были предоставляться «на возмещение организациям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, затрат по краткосрочным кредитным договорам (займам), заключенным (полученным) до 31.12.2016 , на срок до одного года, на закупку сельскохозяйственного сырья».

Почему аграриев не устраивает формат предоставления льготных оборотных средств — в материале «Ъ-Черноземье» «Кредиты не успели к посевной».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте