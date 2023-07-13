В Ярославской области хотят установить День ветеранов боевых действий

В Ярославской области предложено установить новую памятную дату — День ветеранов боевых действий. Поправки к закону «О праздниках и памятных датах Ярославской области» в Ярославскую областную думу внесла депутат от ЛДПР Ирина Лобанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

День ветеранов боевых действий предложено установить 1 июля. Аналогичные законопроекты ЛДПР вносит и в других регионах страны, например, в Башкирии и Нижегородской области. Как указано в пояснительной записке, в 10 регионах памятная дата уже установлена.

«Наш регион может и должен гордиться своими защитниками, мы должны знать и помнить каждого земляка, кто защищал и продолжает защищать интересы нашего Отечества, в том числе в современных военных конфликтах: контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действия в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии, в ходе Специальной военной операции»,— пишет автор законопроекта в пояснительной записке.

Расходы на проведение праздничных мероприятий автор предлагает финансировать из областного и местных бюджетов.

Сейчас региональный закон содержит девять памятных дат, в том числе дни рождения Федора Ушакова и Александра Невского, День Ситской битвы, дни памяти Ярослава Мудрого и Сергия Радонежского, день памяти Мологи и другие.

Антон Голицын