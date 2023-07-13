Коллектив «Камского кабеля» награжден памятным знаком за вклад в развитие Перми

12 июля на заседании регионального правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил генеральному директору ООО «Камский кабель» Владимиру Пономареву памятный знак «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми».

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Награда учреждена к 300-летию краевой столицы и вручается по распоряжению губернатора Прикамья. Дмитрий Махонин отметил, что работники отрасли вносят серьезный вклад в развитие промышленности.

«Богатая история нашего предприятия неразрывно связана с историей Перми и является результатом многолетнего труда всех поколений руководителей и сотрудников «Камского кабеля». Именно благодаря трудовому коллективу завод занимает высокие позиции в кабельной отрасли и является одним из крупнейших производителей. Каждый сотрудник вносит достойный вклад в развитие нашего города, края, всей страны», – прокомментировал Владимир Пономарев.

В прошлом году «Камский кабель» отметил 65 лет со дня выпуска первой продукции. Этот юбилей свидетельствует о качестве, стабильности и необходимости кабельно-проводниковой продукции, которая находит свое применение в космосе, под землей, на суше и на море.

ООО «Камский кабель»