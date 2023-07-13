«Известия»: Минобороны утвердило план модернизации кораблей для борьбы с беспилотниками

Министерство обороны утвердило план модернизации кораблей и судов Военно-морского флота России, сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве. Утверждается, что это необходимо для защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

По данным газеты, суда оснастят дополнительными станциями радиоэлектронной борьбы, специальными огневыми точками и крупнокалиберными пулеметами. По данным «Известий», некоторые корабли уже прошли соответствующую модернизацию, в том числе как минимум один десантный корабль.

Сейчас ведется разработка морских модульных систем радиоэлектронной борьбы, утверждает газета. Их можно будет устанавливать на открытые палубные площадки. Систему будут устанавливать в стандартных 40-футовых морских контейнерах. Первыми установку получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков».

Как отмечают «Известия», крупнокалиберные пулеметы хорошо проявили себя во время атаки на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. В мае экипаж отбил атаку надводными беспилотниками. Как сообщало Минобороны, все они были уничтожены из штатного вооружения.

Леонид Уварчев