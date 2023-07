Внучатый племянник Великого старца

Великий мастер восточных боевых искусств, киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Брюс Ли скончался 50 лет назад, 20 июля 1973 года, в Британском Гонконге. О его кинематографической карьере написано множество статей и книг. Об обстоятельствах его смерти придумано много теорий. Эта статья — о другом. Она о клане Хо, самом могущественном семейном бизнес-клане Гонконга, к которому Брюс Ли принадлежал по праву рождения.

Двоюродный прадедушка. Западный предприниматель на Востоке

В 1859 году в Гонконг приплыл 20-летний уроженец Роттердама Мозес Босман. В новых краях он называл себя Чарльзом Генри Морисом Босманом. Говорящие по-китайски жители британской колонии произносили его фамилию по-своему — По-сэ-мань.

Босман устроился работать к своему земляку — голландскому предпринимателю Корнелиусу Купмансшапу. Фирма Купмансшапа занималась торговлей кули — поставкой дешевой китайской рабочей силы в Новый Свет. В первый год работы Босмана в фирме на ее долю приходилось 6 из 25 кораблей, отплывших из Гонконга в Сан-Франциско. В 1861 году — 16 из 32 кораблей.

В 1862 году Купмансшап уехал из Гонконга в Сан-Франциско, и Босман остался в Гонконге за главного. Фирма была реорганизована. В Сан-Франциско она стала носить название Koopmanschap & Co. В Гонконге — Bosman & Co. Босман также стал консулом Нидерландов — официально торговля кули оформлялась как эмиграция. В 29-летнем возрасте он стал совладельцем отеля Hongkong — первого в Гонконге отеля высшего класса. Он также занимал пост директора судоверфи Hong Kong Kowloon and Whampoa Dock Company и занимался страхованием морских перевозок.

В середине 1860-х годов Босман поссорился с Купмансшапом и вышел из дела, объявив себя банкротом. Бросив в Гонконге жену и пятерых детей, он уплыл в Англию.

После отъезда Босмана его жена, китаянка Си Тай, нашла себе другого мужчину (возможно, его звали Хин Инь Квок) и родила еще нескольких детей (данные об их числе в разных источниках расходятся).

Двоюродный дедушка. Первый во многих отношениях

Роберт Босман, родившийся 22 декабря 1862 года, был старшим сыном Чарльза Босмана и Си Тай. Центральную государственную школу в Гонконге (сейчас это учебное заведение носит название Куинз-колледж) Роберт окончил с отличием. В школе его фамилию записали как Хосэмань. Впоследствии этот вариант превратился в Хотун.

После колледжа Роберт отправился в Кантон (современное название — Гуанчжоу) работать на морской таможне. Два года спустя вернулся в Гонконг.

Его новым местом работы стала Jardine, Matheson & Co — крупнейшая британская фирма Гонконга, занимавшаяся морскими перевозками, банковским делом и страхованием. Возможно, трудоустройству помогли связи отца: когда тот владел страховым бизнесом, эта фирма была в числе его клиентов. Начав работать помощником клерка и переводчиком, Роберт вскоре возглавил две страховые компании, входившие в структуру Jardine, а в 1894 году занял должность главного компрадора (агента по торговле импортными товарами). Карьерному успеху способствовали не только отцовские связи, но и знание двух языков (английского и китайского), а также огромное трудолюбие. У Роберта была и собственная фирма — Ho Tong & Company, занимавшаяся торговлей сахаром. В 1891 году он был назначен мировым судьей. В 1900-м Роберт Хотун уволился из Jardine.

К тому времени его состояние оценивалось в 2 млн гонконгских долларов — только наличными, без учета остальных активов. За монету достоинством 1 миль (в одном долларе было 1000 милей) в то время в Гонконге можно было сытно поесть.

В 18-летнем возрасте Роберт Хотун женился на 16-летней Маргарет Мак Сау Ин. Его супруга была, как и он, евроазиаткой — дочерью сотрудника Jardine Гектора Колла Маклина и китаянки по фамилии Н. В приданое Роберт получил два дома в районе старейшей гонконгской мечети (а после смерти тестя унаследовал его состояние). Своих детей у них не было. Роберт усыновил Хо Сай Вина, сына своего брата Хо Фука.

Через десять лет после свадьбы, в 1891 году, Роберт взял себе наложницу. Но и в этих отношениях долго не было детей, единственную дочь, Мэри Патрисию Вон, она родила только в 1900 году.

На четырнадцатом году брака Маргарет предложила мужу свою двоюродною сестру Клару Чхюнь Линькок — но не в качестве наложницы, а в качестве младшей жены (это был более высокий статус). Отец Клары был китайцем, мать — дочерью американца. Свадьба состоялась в 1895-м. Младшая жена родила Роберту десятерых детей — трех сыновей и семь дочерей.

Китайские семейные традиции на Западе не понимали. В 1908 году во время заграничного путешествия Роберту Хотуну, двум его женам и трем детям запретили в порту Сан-Франциско въезд в Соединенные Штаты.

Роберт Хотун активно выступал против дискриминации живших в Гонконге неевропейцев. В 1897 году он стал председателем Китайского клуба, созданного местными бизнесменами в связи с тем, что «европейские» клубы были для китайцев закрыты. В 1906-м получил от губернатора разрешение поселиться на пике Виктория — высочайшей точке острова Гонконг. Этот самый дорогой и престижный район тогда был предназначен «только для белых». Впоследствии Хотун построил в этом районе еще три дома. Кроме того, ему принадлежал особняк «Айдлуайлд» на Сеймур-роуд. В нем жила Маргарет. Кларе больше нравилось жить в одном из домов на пике Виктория (девять спален, шесть ванных комнат, собственный буддистский храм). Роберт большую часть времени проводил в доме по соседству. На пике Виктория он принимал высокопоставленных гостей. Например, в 1930-е годы вице-президента США Джона Нэнса Гарнера и драматурга Джорджа Бернарда Шоу (Хотун, скорее всего, является прототипом главного героя в пьесе Шоу «Миллиарды Байанта»).

Роберт Хотун активно занимался филантропией: жертвовал деньги больницам, университету, благотворительным, буддистским организациям. Во время Первой мировой войны он закупил самолеты и машины скорой помощи для британской армии на 50 тыс. гонконгских долларов. В знак признания заслуг перед империей он был посвящен в рыцари-бакалавры Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джордж Бернард Шоу (справа) побывал в гостях у сэра Роберта Хотуна (слева) в 1933 году Фото: Eric Hotung / Wikimedia В 1931 году сэр Роберт, отмечая 50-летие своего первого брака, подарил своей второй жене 100 тыс. гонконгских долларов. На эти средства глубоко верующая буддистка леди Клара Хотун построила буддистский храм Тун Линькок Юэнь, названный в честь нее и ее мужа. Фото: Edmond So / South China Morning Post / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Джордж Бернард Шоу (справа) побывал в гостях у сэра Роберта Хотуна (слева) в 1933 году Фото: Eric Hotung / Wikimedia В 1931 году сэр Роберт, отмечая 50-летие своего первого брака, подарил своей второй жене 100 тыс. гонконгских долларов. На эти средства глубоко верующая буддистка леди Клара Хотун построила буддистский храм Тун Линькок Юэнь, названный в честь нее и ее мужа. Фото: Edmond So / South China Morning Post / Getty Images

В 1922 году он организовал в «Айдлуайлде» встречу враждующих китайских полевых командиров, надеясь установить между ними перемирие. Правда, ему это не удалось.

Сэр Роберт Хотун прожил 93 года. Его 90-летие в 1952-м отмечали всем кланом. Кроме гонконгской родни на празднество собрались близкие со всего мира: семеро из Великобритании, семеро из США, четверо из Австралии, один с Тайваня. На юбилее был и десятилетний Брюс Ли, двумя годами ранее сыгравший свою первую главную роль в кино (в фильме «Малыш»). В 1955 году сэр Хотун был возведен в звание рыцаря-командора Ордена Британской Империи.

Во время похорон сэра Роберта Хотуна в 1956 году совет директоров Hongkong and Shanghai Banking Corp стоял под дождем перед зданием штаб-квартиры в ожидании похоронной процессии, чтобы трижды поклониться покойному Великому старцу.

Имя Роберта Хотуна носят школы, парки, здания в Гонконге и Макао.

Кузен. Король азарта

Хо Фук был братом сэра Роберта Хотуна, вторым по старшинству среди потомков Чарльза Босмана. Хо Фук посещал ту же Центральную государственную школу, что и старший брат. После школы он работал клерком и переводчиком в нескольких фирмах, а в 1891 году начал работать в Jardine, Matheson & Co под руководством брата. Когда Роберт уволился из фирмы, Хо Фук занял его пост, а в помощники взял другого брата — Хо Ком Тона.

Хо Фук был сооснователем Китайской генеральной торговой палаты Гонконга, управляющим директором газеты Hong Kong Telegraph, занимал посты в руководстве различных общественных и благотворительных организаций.

От жены и наложницы у Хо Фука было 13 детей. Пятеро его сыновей стали серьезными бизнесменами, занимавшими руководящие позиции в иностранных компаниях и банках.

В 1933 году Хо Сай Вин, родной сын Хо Фука и приемный сын сэра Роберта Хотуна, обанкротился из-за неудачной спекуляции акциями Jardine, Matheson & Co. Два других сына Хо Фука, также спекулировавшие этими акциями, наложили на себя руки, а еще один сын, Хо Сай Квон, бежал во Вьетнам. Сэр Роберт Хотун покрыл убытки, после чего Хо Сай Квон смог вернуться в Гонконг.

У Хо Сай Квона была всего одна жена и 11 детей. Один из его сыновей, подобно своему знаменитому прадеду, сумел вырваться из бедности и заработать огромное состояние. Его звали Стэнли Хо Хунсунь. Западные партнеры и деловая пресса называли его просто Стэнли Хо.

Подобно многим членам клана до него, Стэнли Хо учился в Куинз-колледже. Учился очень плохо, ходил в класс для отстающих учеников. Тем не менее сумел поступить в Гонконгский университет, но не окончил его из-за начавшейся Второй мировой войны. В 1942 году он бежал в Португальское Макао и занялся контрабандой предметов роскоши из Макао в Китай, заработав на этом первоначальный капитал. Потом стал торговать керосином, занялся строительством, а в 1961-м вместе с партнерами выиграл тендер и получил монопольную лицензию на организацию игорного бизнеса в Макао.

Созданная в 1962 году компания Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM) контролировала все казино Макао вплоть до 2002-го, когда на этот рынок были допущены другие игроки (возвращение Макао под управление Китая произошло в 1999-м).

При Стэнли Хо в казино появились западные азартные игры (рулетка, блек-джек и др.). Он превратил Макао в «азиатский Лас-Вегас». В 1972 году он основал многопрофильную компанию Shun Tak Holdings, занимавшуюся недвижимостью, гостиничным бизнесом, инвестициями. Компания, в частности, организовала морское сообщение между Гонконгом и Макао на скоростных паромах и катерах на подводных крыльях (с 1999 года входит в состав совместного с китайской государственной компанией China Travel International Investment Hong Kong предприятия, работающего под брендом TurboJet) .

Казино обеспечивали около половины доходов бюджета Макао. Обвинения в связях с триадами (преступными организациями, действующими в Китае и китайской диаспоре) Стэнли Хо категорически отвергал как бездоказательные. Он также занимался банковским делом, вкладывал деньги в спортивные организации. В 1999 году одна из улиц Макао была названа в его честь.

Несмотря на потерю монополии в 2002 году, Стэнли Хо до конца своих дней оставался одним из богатейших жителей Азии. Он скончался в мае 2020-го на 99-м году жизни. В момент смерти его состояние составляло, по оценке Bloomberg, $14,9 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стэнли Хо превратил Макао в «Лас-Вегас Юго-Восточной Азии» Фото: Vincent Yu / AP Казино Lisboa Стэнли Хо открыл в 1970 году. В 1991 году к нему был пристроен отель, а в 2007–2008 годах добавилось новое здание казино с отелем Grand Lisboa Фото: Kanis Leung / AP Следующая фотография 1 / 2 Стэнли Хо превратил Макао в «Лас-Вегас Юго-Восточной Азии» Фото: Vincent Yu / AP Казино Lisboa Стэнли Хо открыл в 1970 году. В 1991 году к нему был пристроен отель, а в 2007–2008 годах добавилось новое здание казино с отелем Grand Lisboa Фото: Kanis Leung / AP

У Стэнли Хо было 17 детей от четырех женщин, которых он называл своими женами. Его дочь Пэтси Каталина Хо в настоящее время возглавляет Shun Tak Holdings, а также занимает должность сопредседателя совета директоров компании, созданной в партнерстве с бывшим конкурентом ее отца Кирком Керкоряном,— MGM Сhina Holdings.

Дэйзи Хо, сестра Пэтси, возглавляет совет директоров входящей в состав STDM компании SJM Holdings, занимающейся игорным и гостиничным бизнесом и общественным питанием. Также она входит в совет директоров Shun Tak Holdings и португальской группы казино Estoril Sol.

Джози Хо, еще одна сестра Пэтси и Дэйзи,— певица и актриса. Игорным бизнесом занимается также их брат Лоуренс Хо. Он руководит компаниями Melco International и Melco Resorts & Entertainment.

Дедушка. Одноклассник отца китайской нации

Хо Ком Тон, единоутробный брат Роберта Хотуна (сын Си Тай от другого мужчины), родился в 1866 году. Он был на два месяца старше своего одноклассника по Центральной государственной школе Сунь Вэня. Во время Синьхайской революции 1911–1913 годов, свергнувшей империю Цин, многие бизнесмены Гонконга, в том числе Хо Ком Тон и Роберт Хотун, финансово поддерживали возникшую Китайскую Республику. Временным президентом республики был избран Сунь Вэн, ставший всемирно известным под другим именем — Сунь Ятсен.

Хо Ком Тон работал в Jardine, Matheson & Co, был заводчиком скаковых лошадей, активно занимался филантропией. После того как в 1908 году на Гонконг обрушился тайфун, Хо Ком Тон организовал сбор средств в помощь пострадавшим. Была собрана колоссальная по тем временам сумма — 1,8 млн гонконгских долларов. Он жертвовал деньги больницам, на свой счет содержал бригаду скорой помощи, способствовал открытию первого в Гонконге института для женщин .

У Хо Ком Тона была большая семья: жена, 12 наложниц, около 30 детей. Жена жила в одном доме, все наложницы — в другом. В 1914–1917 годах Хо Ком Тон построил огромный особняк в эдвардианском стиле на Касл-роуд. Его проектировали британские архитекторы Астон Уэбб (автор дизайна фасада Букингемского дворца и главного здания Музея Виктории и Альберта в Лондоне) и Ингресс Белл (работавшая с Уэббом над Музеем Виктории и Альберта).

Семья Хо Ком Тона прожила в этом доме около полувека. Во время японской оккупации Гонконга глава семейства с несколькими самыми близкими родственниками покинул остров. В особняке нашли убежище остальные члены семьи — более 300 человек. Оккупанты их не тронули, так как сын хозяина особняка Си Капо доказал японцам свою лояльность: он показал им серебряный портсигар с японским императорским крестом, который ему подарил принц Куни-но-мия Асахико (прапрадед правящего сейчас японского императора Нарухито) .

После смерти Хо Ком Тона здание сменило несколько хозяев, в настоящее время в нем размещается Музей Сунь Ятсена.

Одной из дочерей Хо Ком Тона была Грейс Хо. Относительно ее происхождения существует множество версий. В разных источниках можно найти следующие варианты. Мать Грейс была живущей в Шанхае любовницей Хо Ком Тона по имени Чжан Кинсинь, наполовину китаянкой и наполовину русской. По другой версии, ее отец был немцем, мать китаянкой. Или наоборот — немкой была мать (так Грейс говорила во время японской оккупации, когда Германия была союзницей Японии). Еще вариант — отец был китайцем, а мать англичанкой (так Грейс говорила при въезде в США). Еще один вариант, самый расплывчатый,— кто-то из ее предков был европейцем.

Наконец, последняя, наименее правдоподобная версия. Мать Грейс была приемной дочерью Хо Ком Тона и Чжан Кинсинь. Возможно, эта версия возникла в результате путаницы: на положении приемной дочери Грейс была не в семье Хо Ком Тона, а в семье сэра Роберта Хотуна.

Грейс жила в доме Клары Чхюнь Линькок, младшей жены патриарха клана, посещала оперу в компании сэра Роберта. Грейс влюбилась в актера-комика кантонской оперы Ли Хайцюаня. Семья была категорически против брака с представителем такой профессии. Тем не менее в 1935 году свадьба состоялась, после чего родные порвали связи с Грейс Хо. Грейс родила пятерых детей. Четвертым был Брюс Ли.

Алексей Алексеев