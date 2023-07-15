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Внучатый племянник Великого старца

Кем были предки и родственники Брюса Ли

Великий мастер восточных боевых искусств, киноактер, режиссер, сценарист и продюсер Брюс Ли скончался 50 лет назад, 20 июля 1973 года, в Британском Гонконге. О его кинематографической карьере написано множество статей и книг. Об обстоятельствах его смерти придумано много теорий. Эта статья — о другом. Она о клане Хо, самом могущественном семейном бизнес-клане Гонконга, к которому Брюс Ли принадлежал по праву рождения.

Родственникам Брюса Ли в Гонконге принадлежат целые улицы (по словам одного из этих родственников)

Родственникам Брюса Ли в Гонконге принадлежат целые улицы (по словам одного из этих родственников)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Родственникам Брюса Ли в Гонконге принадлежат целые улицы (по словам одного из этих родственников)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Двоюродный прадедушка. Западный предприниматель на Востоке

В 1859 году в Гонконг приплыл 20-летний уроженец Роттердама Мозес Босман. В новых краях он называл себя Чарльзом Генри Морисом Босманом. Говорящие по-китайски жители британской колонии произносили его фамилию по-своему — По-сэ-мань.

Босман устроился работать к своему земляку — голландскому предпринимателю Корнелиусу Купмансшапу. Фирма Купмансшапа занималась торговлей кули — поставкой дешевой китайской рабочей силы в Новый Свет. В первый год работы Босмана в фирме на ее долю приходилось 6 из 25 кораблей, отплывших из Гонконга в Сан-Франциско. В 1861 году — 16 из 32 кораблей.

В 1862 году Купмансшап уехал из Гонконга в Сан-Франциско, и Босман остался в Гонконге за главного. Фирма была реорганизована. В Сан-Франциско она стала носить название Koopmanschap & Co. В Гонконге — Bosman & Co. Босман также стал консулом Нидерландов — официально торговля кули оформлялась как эмиграция. В 29-летнем возрасте он стал совладельцем отеля Hongkong — первого в Гонконге отеля высшего класса. Он также занимал пост директора судоверфи Hong Kong Kowloon and Whampoa Dock Company и занимался страхованием морских перевозок.

В середине 1860-х годов Босман поссорился с Купмансшапом и вышел из дела, объявив себя банкротом. Бросив в Гонконге жену и пятерых детей, он уплыл в Англию.

После отъезда Босмана его жена, китаянка Си Тай, нашла себе другого мужчину (возможно, его звали Хин Инь Квок) и родила еще нескольких детей (данные об их числе в разных источниках расходятся).

Двоюродный дедушка. Первый во многих отношениях

Сэр Роберт Хотун, родоначальник клана

Сэр Роберт Хотун, родоначальник клана

Фото: Reg Burkett / Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Сэр Роберт Хотун, родоначальник клана

Фото: Reg Burkett / Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Роберт Босман, родившийся 22 декабря 1862 года, был старшим сыном Чарльза Босмана и Си Тай. Центральную государственную школу в Гонконге (сейчас это учебное заведение носит название Куинз-колледж) Роберт окончил с отличием. В школе его фамилию записали как Хосэмань. Впоследствии этот вариант превратился в Хотун.

Как первая китаянка Голливуда противостояла расовым предрассудкам

Как первая китаянка Голливуда противостояла расовым предрассудкам

После колледжа Роберт отправился в Кантон (современное название — Гуанчжоу) работать на морской таможне. Два года спустя вернулся в Гонконг.

Его новым местом работы стала Jardine, Matheson & Co — крупнейшая британская фирма Гонконга, занимавшаяся морскими перевозками, банковским делом и страхованием. Возможно, трудоустройству помогли связи отца: когда тот владел страховым бизнесом, эта фирма была в числе его клиентов. Начав работать помощником клерка и переводчиком, Роберт вскоре возглавил две страховые компании, входившие в структуру Jardine, а в 1894 году занял должность главного компрадора (агента по торговле импортными товарами). Карьерному успеху способствовали не только отцовские связи, но и знание двух языков (английского и китайского), а также огромное трудолюбие. У Роберта была и собственная фирма — Ho Tong & Company, занимавшаяся торговлей сахаром. В 1891 году он был назначен мировым судьей. В 1900-м Роберт Хотун уволился из Jardine.

К тому времени его состояние оценивалось в 2 млн гонконгских долларов — только наличными, без учета остальных активов. За монету достоинством 1 миль (в одном долларе было 1000 милей) в то время в Гонконге можно было сытно поесть.

В 18-летнем возрасте Роберт Хотун женился на 16-летней Маргарет Мак Сау Ин. Его супруга была, как и он, евроазиаткой — дочерью сотрудника Jardine Гектора Колла Маклина и китаянки по фамилии Н. В приданое Роберт получил два дома в районе старейшей гонконгской мечети (а после смерти тестя унаследовал его состояние). Своих детей у них не было. Роберт усыновил Хо Сай Вина, сына своего брата Хо Фука.

Через десять лет после свадьбы, в 1891 году, Роберт взял себе наложницу. Но и в этих отношениях долго не было детей, единственную дочь, Мэри Патрисию Вон, она родила только в 1900 году.

На четырнадцатом году брака Маргарет предложила мужу свою двоюродною сестру Клару Чхюнь Линькок — но не в качестве наложницы, а в качестве младшей жены (это был более высокий статус). Отец Клары был китайцем, мать — дочерью американца. Свадьба состоялась в 1895-м. Младшая жена родила Роберту десятерых детей — трех сыновей и семь дочерей.

Сообщение The New York Times о депортации Роберта Хотуна с женами и детьми из США

Сообщение The New York Times о депортации Роберта Хотуна с женами и детьми из США

Фото: New York Times

Сообщение The New York Times о депортации Роберта Хотуна с женами и детьми из США

Фото: New York Times

Китайские семейные традиции на Западе не понимали. В 1908 году во время заграничного путешествия Роберту Хотуну, двум его женам и трем детям запретили в порту Сан-Франциско въезд в Соединенные Штаты.

Роберт Хотун активно выступал против дискриминации живших в Гонконге неевропейцев. В 1897 году он стал председателем Китайского клуба, созданного местными бизнесменами в связи с тем, что «европейские» клубы были для китайцев закрыты. В 1906-м получил от губернатора разрешение поселиться на пике Виктория — высочайшей точке острова Гонконг. Этот самый дорогой и престижный район тогда был предназначен «только для белых». Впоследствии Хотун построил в этом районе еще три дома. Кроме того, ему принадлежал особняк «Айдлуайлд» на Сеймур-роуд. В нем жила Маргарет. Кларе больше нравилось жить в одном из домов на пике Виктория (девять спален, шесть ванных комнат, собственный буддистский храм). Роберт большую часть времени проводил в доме по соседству. На пике Виктория он принимал высокопоставленных гостей. Например, в 1930-е годы вице-президента США Джона Нэнса Гарнера и драматурга Джорджа Бернарда Шоу (Хотун, скорее всего, является прототипом главного героя в пьесе Шоу «Миллиарды Байанта»).

Роберт Хотун активно занимался филантропией: жертвовал деньги больницам, университету, благотворительным, буддистским организациям. Во время Первой мировой войны он закупил самолеты и машины скорой помощи для британской армии на 50 тыс. гонконгских долларов. В знак признания заслуг перед империей он был посвящен в рыцари-бакалавры Великобритании.

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Джордж Бернард Шоу (справа) побывал в гостях у сэра Роберта Хотуна (слева) в 1933 году

Джордж Бернард Шоу (справа) побывал в гостях у сэра Роберта Хотуна (слева) в 1933 году

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

В 1931 году сэр Роберт, отмечая 50-летие своего первого брака, подарил своей второй жене 100 тыс. гонконгских долларов. На эти средства глубоко верующая буддистка леди Клара Хотун построила буддистский храм Тун Линькок Юэнь, названный в честь нее и ее мужа.

В 1931 году сэр Роберт, отмечая 50-летие своего первого брака, подарил своей второй жене 100 тыс. гонконгских долларов. На эти средства глубоко верующая буддистка леди Клара Хотун построила буддистский храм Тун Линькок Юэнь, названный в честь нее и ее мужа.

Фото: Edmond So / South China Morning Post / Getty Images

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Джордж Бернард Шоу (справа) побывал в гостях у сэра Роберта Хотуна (слева) в 1933 году

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

В 1931 году сэр Роберт, отмечая 50-летие своего первого брака, подарил своей второй жене 100 тыс. гонконгских долларов. На эти средства глубоко верующая буддистка леди Клара Хотун построила буддистский храм Тун Линькок Юэнь, названный в честь нее и ее мужа.

Фото: Edmond So / South China Morning Post / Getty Images

В 1922 году он организовал в «Айдлуайлде» встречу враждующих китайских полевых командиров, надеясь установить между ними перемирие. Правда, ему это не удалось.

Сэр Роберт Хотун прожил 93 года. Его 90-летие в 1952-м отмечали всем кланом. Кроме гонконгской родни на празднество собрались близкие со всего мира: семеро из Великобритании, семеро из США, четверо из Австралии, один с Тайваня. На юбилее был и десятилетний Брюс Ли, двумя годами ранее сыгравший свою первую главную роль в кино (в фильме «Малыш»). В 1955 году сэр Хотун был возведен в звание рыцаря-командора Ордена Британской Империи.

Сэр Роберт Хотун (в центре), его жены (слева — леди Маргарет, справа — леди Клара), третий сын Роберт Шай Лай, жена cына Хеста Хун. На коленях у леди Маргарет — внук сэра Роберта Роберт Хо

Сэр Роберт Хотун (в центре), его жены (слева — леди Маргарет, справа — леди Клара), третий сын Роберт Шай Лай, жена cына Хеста Хун. На коленях у леди Маргарет — внук сэра Роберта Роберт Хо

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

Сэр Роберт Хотун (в центре), его жены (слева — леди Маргарет, справа — леди Клара), третий сын Роберт Шай Лай, жена cына Хеста Хун. На коленях у леди Маргарет — внук сэра Роберта Роберт Хо

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

Во время похорон сэра Роберта Хотуна в 1956 году совет директоров Hongkong and Shanghai Banking Corp стоял под дождем перед зданием штаб-квартиры в ожидании похоронной процессии, чтобы трижды поклониться покойному Великому старцу.

Имя Роберта Хотуна носят школы, парки, здания в Гонконге и Макао.

Кузен. Король азарта

«Сады Хотуна» — одно из бывших имений сэра Роберта на пике Виктория. Главное здание имения было снесено в 2013 году по приказу новой хозяйки, его внучки. В 2015 году участок купил за 5,1 млрд гонконгских долларов ($658 млн) уроженец континентального Китая Чэун Чан Киу

«Сады Хотуна» — одно из бывших имений сэра Роберта на пике Виктория. Главное здание имения было снесено в 2013 году по приказу новой хозяйки, его внучки. В 2015 году участок купил за 5,1 млрд гонконгских долларов ($658 млн) уроженец континентального Китая Чэун Чан Киу

Фото: Sam Tsang / South China Morning Post / Getty Images

«Сады Хотуна» — одно из бывших имений сэра Роберта на пике Виктория. Главное здание имения было снесено в 2013 году по приказу новой хозяйки, его внучки. В 2015 году участок купил за 5,1 млрд гонконгских долларов ($658 млн) уроженец континентального Китая Чэун Чан Киу

Фото: Sam Tsang / South China Morning Post / Getty Images

Хо Фук был братом сэра Роберта Хотуна, вторым по старшинству среди потомков Чарльза Босмана. Хо Фук посещал ту же Центральную государственную школу, что и старший брат. После школы он работал клерком и переводчиком в нескольких фирмах, а в 1891 году начал работать в Jardine, Matheson & Co под руководством брата. Когда Роберт уволился из фирмы, Хо Фук занял его пост, а в помощники взял другого брата — Хо Ком Тона.

Хо Фук был сооснователем Китайской генеральной торговой палаты Гонконга, управляющим директором газеты Hong Kong Telegraph, занимал посты в руководстве различных общественных и благотворительных организаций.

Фотогалерея

Каким был Брюс Ли

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Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско во время гастролей своего отца, который был актером-комиком. Интерес к боевым искусствам Брюс начал проявлять с раннего детства, а сложные взаимоотношения с одноклассниками поспособствовали тому, что в 13 лет мальчик занялся кунг-фу

Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско во время гастролей своего отца, который был актером-комиком. Интерес к боевым искусствам Брюс начал проявлять с раннего детства, а сложные взаимоотношения с одноклассниками поспособствовали тому, что в 13 лет мальчик занялся кунг-фу

Фото: Wikipedia

Впервые в кинематограф Брюс попал, когда ему было три месяца. Он снялся в роли девочки–младенца в фильме «Золотой ворот девушки». Кроме кунг-фу в детстве мальчик увлекался танцами. В 1954 году подросток начал брать уроки танца ча-ча-ча, а спустя четыре года выиграл чемпионат по этой дисциплине в Гонконге

Впервые в кинематограф Брюс попал, когда ему было три месяца. Он снялся в роли девочки–младенца в фильме «Золотой ворот девушки». Кроме кунг-фу в детстве мальчик увлекался танцами. В 1954 году подросток начал брать уроки танца ча-ча-ча, а спустя четыре года выиграл чемпионат по этой дисциплине в Гонконге

Фото: Wa Kiu Film Company

Основным стилем кунг-фу для Брюса Ли стал стиль вин-чунь, который он изучал в Гонконге у мастера Ип Мана. Кроме кунг-фу Брюс Ли изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, а также технику владения различными видами оружия. Впоследствии он разработал свой собственный стиль под названием «Джит Кун До»

Основным стилем кунг-фу для Брюса Ли стал стиль вин-чунь, который он изучал в Гонконге у мастера Ип Мана. Кроме кунг-фу Брюс Ли изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, а также технику владения различными видами оружия. Впоследствии он разработал свой собственный стиль под названием «Джит Кун До»

Фото: AP / HO

Появлению прозвища Ли Сиу Лунг, что в переводе значит «Маленький дракон», Брюс Ли обязан времени своего рождения — он родился в год дракона в семь часов утра. Это время в Китае считается «часом Дракона»

Появлению прозвища Ли Сиу Лунг, что в переводе значит «Маленький дракон», Брюс Ли обязан времени своего рождения — он родился в год дракона в семь часов утра. Это время в Китае считается «часом Дракона»

Фото: Bruce Lee Action Museum, LLC.

В 19 лет Брюс Ли отправился в США: сначала в Сан-Франциско, затем в Сиэтл, поступил в Вашингтонский университет. Он начал сниматься в небольших ролях в телесериалах, а также давать частные уроки по восточным единоборствам

В 19 лет Брюс Ли отправился в США: сначала в Сан-Франциско, затем в Сиэтл, поступил в Вашингтонский университет. Он начал сниматься в небольших ролях в телесериалах, а также давать частные уроки по восточным единоборствам

Фото: Bruce Lee Foundation

Одним из самых знаменитых умений Брюса Ли считается «дюймовый удар». Ли обладал настолько сильными руками, что мог сбить с ног взрослого мужчину с расстояния размаха примерно в 2,5 см

Одним из самых знаменитых умений Брюса Ли считается «дюймовый удар». Ли обладал настолько сильными руками, что мог сбить с ног взрослого мужчину с расстояния размаха примерно в 2,5 см

Фото: AP / Columbia Picture

Брюс Ли был женат одним браком. В 1964 году он женился на Линде Эмери, которая брала у него уроки кунг-фу. У пары родились двое детей: сын Брэндон (на фото) и дочь Шэннон

Брюс Ли был женат одним браком. В 1964 году он женился на Линде Эмери, которая брала у него уроки кунг-фу. У пары родились двое детей: сын Брэндон (на фото) и дочь Шэннон

Фото: Wikipedia

Всемирная слава пришла к Брюсу Ли после поездки в Гонконг и съемок фильма «Большой босс», в котором он сыграл главную роль и поставил все боевые сцены. Фильм, вышедший на экраны в 1971 году, за 20 дней проката принес кассу в $3,5 млн

Всемирная слава пришла к Брюсу Ли после поездки в Гонконг и съемок фильма «Большой босс», в котором он сыграл главную роль и поставил все боевые сцены. Фильм, вышедший на экраны в 1971 году, за 20 дней проката принес кассу в $3,5 млн

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

В 1972 году вышел фильм «Кулак ярости», который принес $4 млн также за 20 дней проката. В этом фильме Брюс Ли впервые продемонстрировал технику боя с нунчаками — оружием, представляющим собой две короткие палки, соединенные шнуром или цепью

В 1972 году вышел фильм «Кулак ярости», который принес $4 млн также за 20 дней проката. В этом фильме Брюс Ли впервые продемонстрировал технику боя с нунчаками — оружием, представляющим собой две короткие палки, соединенные шнуром или цепью

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

&lt;a href=&quot;/doc/4592506&quot;>Удары Брюса Ли&lt;/a> были настолько быстрыми, что порой их не удавалось заснять камерой с частотой 24 кадра в секунду, поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом

Удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что порой их не удавалось заснять камерой с частотой 24 кадра в секунду, поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом

Фото: Bruce Lee Foundation

В 1972 году Брюс Ли совместно с Раймондом Чоу создали собственную киностудию и приступили к съемкам картины «Путь дракона», пригласив на одну из ролей чемпиона США по карате Чака Норриса (слева). Фильм, ставший классикой, запомнился зрителям сценой боя героев Ли и Норриса

В 1972 году Брюс Ли совместно с Раймондом Чоу создали собственную киностудию и приступили к съемкам картины «Путь дракона», пригласив на одну из ролей чемпиона США по карате Чака Норриса (слева). Фильм, ставший классикой, запомнился зрителям сценой боя героев Ли и Норриса

Фото: FGO Film Productions

Брюс Ли умер 20 июля 1973 года, не успев доснять очередной фильм «Игра смерти». В качестве официальной причины смерти был назван отек мозга, вызванный реакцией на таблетку от головной боли. Актер был похоронен на кладбище Сиэтла, куда съезжаются тысячи его поклонников со всего мира

Брюс Ли умер 20 июля 1973 года, не успев доснять очередной фильм «Игра смерти». В качестве официальной причины смерти был назван отек мозга, вызванный реакцией на таблетку от головной боли. Актер был похоронен на кладбище Сиэтла, куда съезжаются тысячи его поклонников со всего мира

Фото: Bruce Lee Foundation

Фильм «Игра смерти» вышел на экраны через пять лет после смерти Брюса Ли. Он был доснят с помощью дублеров. Ли не оставил сценария, а из отснятых им материалов были только сражения в некой «Башне смерти». Новые создатели превратили это в историю, рассказывающую о жизни самого Ли

Фильм «Игра смерти» вышел на экраны через пять лет после смерти Брюса Ли. Он был доснят с помощью дублеров. Ли не оставил сценария, а из отснятых им материалов были только сражения в некой «Башне смерти». Новые создатели превратили это в историю, рассказывающую о жизни самого Ли

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

В знак уважения в 2005 году в Гонконге был открыт памятник Брюсу Ли (на фото). Финансирование проекта взял на себя клуб его поклонников. В 2013 году статуя в память об актере появилась в Чайнатауне в Лос-Анджелесе. Всего о жизни мастера снято около 30 фильмов

В знак уважения в 2005 году в Гонконге был открыт памятник Брюсу Ли (на фото). Финансирование проекта взял на себя клуб его поклонников. В 2013 году статуя в память об актере появилась в Чайнатауне в Лос-Анджелесе. Всего о жизни мастера снято около 30 фильмов

Фото: Reuters / Tyrone Siu

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Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско во время гастролей своего отца, который был актером-комиком. Интерес к боевым искусствам Брюс начал проявлять с раннего детства, а сложные взаимоотношения с одноклассниками поспособствовали тому, что в 13 лет мальчик занялся кунг-фу

Фото: Wikipedia

Впервые в кинематограф Брюс попал, когда ему было три месяца. Он снялся в роли девочки–младенца в фильме «Золотой ворот девушки». Кроме кунг-фу в детстве мальчик увлекался танцами. В 1954 году подросток начал брать уроки танца ча-ча-ча, а спустя четыре года выиграл чемпионат по этой дисциплине в Гонконге

Фото: Wa Kiu Film Company

Основным стилем кунг-фу для Брюса Ли стал стиль вин-чунь, который он изучал в Гонконге у мастера Ип Мана. Кроме кунг-фу Брюс Ли изучил дзюдо, джиу-джитсу и бокс, а также технику владения различными видами оружия. Впоследствии он разработал свой собственный стиль под названием «Джит Кун До»

Фото: AP / HO

Появлению прозвища Ли Сиу Лунг, что в переводе значит «Маленький дракон», Брюс Ли обязан времени своего рождения — он родился в год дракона в семь часов утра. Это время в Китае считается «часом Дракона»

Фото: Bruce Lee Action Museum, LLC.

В 19 лет Брюс Ли отправился в США: сначала в Сан-Франциско, затем в Сиэтл, поступил в Вашингтонский университет. Он начал сниматься в небольших ролях в телесериалах, а также давать частные уроки по восточным единоборствам

Фото: Bruce Lee Foundation

Одним из самых знаменитых умений Брюса Ли считается «дюймовый удар». Ли обладал настолько сильными руками, что мог сбить с ног взрослого мужчину с расстояния размаха примерно в 2,5 см

Фото: AP / Columbia Picture

Брюс Ли был женат одним браком. В 1964 году он женился на Линде Эмери, которая брала у него уроки кунг-фу. У пары родились двое детей: сын Брэндон (на фото) и дочь Шэннон

Фото: Wikipedia

Всемирная слава пришла к Брюсу Ли после поездки в Гонконг и съемок фильма «Большой босс», в котором он сыграл главную роль и поставил все боевые сцены. Фильм, вышедший на экраны в 1971 году, за 20 дней проката принес кассу в $3,5 млн

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

В 1972 году вышел фильм «Кулак ярости», который принес $4 млн также за 20 дней проката. В этом фильме Брюс Ли впервые продемонстрировал технику боя с нунчаками — оружием, представляющим собой две короткие палки, соединенные шнуром или цепью

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

Удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что порой их не удавалось заснять камерой с частотой 24 кадра в секунду, поэтому некоторые сцены приходилось снимать 32-кадровым способом

Фото: Bruce Lee Foundation

В 1972 году Брюс Ли совместно с Раймондом Чоу создали собственную киностудию и приступили к съемкам картины «Путь дракона», пригласив на одну из ролей чемпиона США по карате Чака Норриса (слева). Фильм, ставший классикой, запомнился зрителям сценой боя героев Ли и Норриса

Фото: FGO Film Productions

Брюс Ли умер 20 июля 1973 года, не успев доснять очередной фильм «Игра смерти». В качестве официальной причины смерти был назван отек мозга, вызванный реакцией на таблетку от головной боли. Актер был похоронен на кладбище Сиэтла, куда съезжаются тысячи его поклонников со всего мира

Фото: Bruce Lee Foundation

Фильм «Игра смерти» вышел на экраны через пять лет после смерти Брюса Ли. Он был доснят с помощью дублеров. Ли не оставил сценария, а из отснятых им материалов были только сражения в некой «Башне смерти». Новые создатели превратили это в историю, рассказывающую о жизни самого Ли

Фото: Golden Harvest Company Ltd.

В знак уважения в 2005 году в Гонконге был открыт памятник Брюсу Ли (на фото). Финансирование проекта взял на себя клуб его поклонников. В 2013 году статуя в память об актере появилась в Чайнатауне в Лос-Анджелесе. Всего о жизни мастера снято около 30 фильмов

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Смотреть

От жены и наложницы у Хо Фука было 13 детей. Пятеро его сыновей стали серьезными бизнесменами, занимавшими руководящие позиции в иностранных компаниях и банках.

В 1933 году Хо Сай Вин, родной сын Хо Фука и приемный сын сэра Роберта Хотуна, обанкротился из-за неудачной спекуляции акциями Jardine, Matheson & Co. Два других сына Хо Фука, также спекулировавшие этими акциями, наложили на себя руки, а еще один сын, Хо Сай Квон, бежал во Вьетнам. Сэр Роберт Хотун покрыл убытки, после чего Хо Сай Квон смог вернуться в Гонконг.

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Хо Фук

Хо Фук

Фото: Arnold Wright / Lloyd's Greater Britain Pub. Co. / Wikipedia

Сэр Роберт Хотун (сидит, в центре) с братьями и знакомыми. Сидят: совладелец банка Dayou Лиу Чжубо (слева), Хо Ком Тон (справа). Стоят, слева направо: Хо Фук, Хэ Ганьтан, совладелец банка Dayou Ло Чэун Шиу

Сэр Роберт Хотун (сидит, в центре) с братьями и знакомыми. Сидят: совладелец банка Dayou Лиу Чжубо (слева), Хо Ком Тон (справа). Стоят, слева направо: Хо Фук, Хэ Ганьтан, совладелец банка Dayou Ло Чэун Шиу

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

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Хо Фук

Фото: Arnold Wright / Lloyd's Greater Britain Pub. Co. / Wikipedia

Сэр Роберт Хотун (сидит, в центре) с братьями и знакомыми. Сидят: совладелец банка Dayou Лиу Чжубо (слева), Хо Ком Тон (справа). Стоят, слева направо: Хо Фук, Хэ Ганьтан, совладелец банка Dayou Ло Чэун Шиу

Фото: Eric Hotung / Wikimedia

У Хо Сай Квона была всего одна жена и 11 детей. Один из его сыновей, подобно своему знаменитому прадеду, сумел вырваться из бедности и заработать огромное состояние. Его звали Стэнли Хо Хунсунь. Западные партнеры и деловая пресса называли его просто Стэнли Хо.

Подобно многим членам клана до него, Стэнли Хо учился в Куинз-колледже. Учился очень плохо, ходил в класс для отстающих учеников. Тем не менее сумел поступить в Гонконгский университет, но не окончил его из-за начавшейся Второй мировой войны. В 1942 году он бежал в Португальское Макао и занялся контрабандой предметов роскоши из Макао в Китай, заработав на этом первоначальный капитал. Потом стал торговать керосином, занялся строительством, а в 1961-м вместе с партнерами выиграл тендер и получил монопольную лицензию на организацию игорного бизнеса в Макао.

Созданная в 1962 году компания Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau (STDM) контролировала все казино Макао вплоть до 2002-го, когда на этот рынок были допущены другие игроки (возвращение Макао под управление Китая произошло в 1999-м).

При Стэнли Хо в казино появились западные азартные игры (рулетка, блек-джек и др.). Он превратил Макао в «азиатский Лас-Вегас». В 1972 году он основал многопрофильную компанию Shun Tak Holdings, занимавшуюся недвижимостью, гостиничным бизнесом, инвестициями. Компания, в частности, организовала морское сообщение между Гонконгом и Макао на скоростных паромах и катерах на подводных крыльях (с 1999 года входит в состав совместного с китайской государственной компанией China Travel International Investment Hong Kong предприятия, работающего под брендом TurboJet) .

Стэнли Хо (справа) рассматривает модель Куинз-колледж, учебного заведения, в котором учился он и другие члены клана Хо

Стэнли Хо (справа) рассматривает модель Куинз-колледж, учебного заведения, в котором учился он и другие члены клана Хо

Фото: Kenneth Chan / South China Morning Post / Getty Images

Стэнли Хо (справа) рассматривает модель Куинз-колледж, учебного заведения, в котором учился он и другие члены клана Хо

Фото: Kenneth Chan / South China Morning Post / Getty Images

Казино обеспечивали около половины доходов бюджета Макао. Обвинения в связях с триадами (преступными организациями, действующими в Китае и китайской диаспоре) Стэнли Хо категорически отвергал как бездоказательные. Он также занимался банковским делом, вкладывал деньги в спортивные организации. В 1999 году одна из улиц Макао была названа в его честь.

Несмотря на потерю монополии в 2002 году, Стэнли Хо до конца своих дней оставался одним из богатейших жителей Азии. Он скончался в мае 2020-го на 99-м году жизни. В момент смерти его состояние составляло, по оценке Bloomberg, $14,9 млрд.

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Стэнли Хо превратил Макао в «Лас-Вегас Юго-Восточной Азии»

Стэнли Хо превратил Макао в «Лас-Вегас Юго-Восточной Азии»

Фото: Vincent Yu / AP

Казино Lisboa Стэнли Хо открыл в 1970 году. В 1991 году к нему был пристроен отель, а в 2007–2008 годах добавилось новое здание казино с отелем Grand Lisboa

Казино Lisboa Стэнли Хо открыл в 1970 году. В 1991 году к нему был пристроен отель, а в 2007–2008 годах добавилось новое здание казино с отелем Grand Lisboa

Фото: Kanis Leung / AP

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Стэнли Хо превратил Макао в «Лас-Вегас Юго-Восточной Азии»

Фото: Vincent Yu / AP

Казино Lisboa Стэнли Хо открыл в 1970 году. В 1991 году к нему был пристроен отель, а в 2007–2008 годах добавилось новое здание казино с отелем Grand Lisboa

Фото: Kanis Leung / AP

У Стэнли Хо было 17 детей от четырех женщин, которых он называл своими женами. Его дочь Пэтси Каталина Хо в настоящее время возглавляет Shun Tak Holdings, а также занимает должность сопредседателя совета директоров компании, созданной в партнерстве с бывшим конкурентом ее отца Кирком Керкоряном,— MGM Сhina Holdings.

Дэйзи Хо, сестра Пэтси, возглавляет совет директоров входящей в состав STDM компании SJM Holdings, занимающейся игорным и гостиничным бизнесом и общественным питанием. Также она входит в совет директоров Shun Tak Holdings и португальской группы казино Estoril Sol.

Актриса и певица Джози Хо приходится Брюсу Ли двоюродной племянницей

Актриса и певица Джози Хо приходится Брюсу Ли двоюродной племянницей

Фото: Paul Yeung / Reuters

Актриса и певица Джози Хо приходится Брюсу Ли двоюродной племянницей

Фото: Paul Yeung / Reuters

Джози Хо, еще одна сестра Пэтси и Дэйзи,— певица и актриса. Игорным бизнесом занимается также их брат Лоуренс Хо. Он руководит компаниями Melco International и Melco Resorts & Entertainment.

Дедушка. Одноклассник отца китайской нации

Хо Ком Тон, единоутробный брат Роберта Хотуна (сын Си Тай от другого мужчины), родился в 1866 году. Он был на два месяца старше своего одноклассника по Центральной государственной школе Сунь Вэня. Во время Синьхайской революции 1911–1913 годов, свергнувшей империю Цин, многие бизнесмены Гонконга, в том числе Хо Ком Тон и Роберт Хотун, финансово поддерживали возникшую Китайскую Республику. Временным президентом республики был избран Сунь Вэн, ставший всемирно известным под другим именем — Сунь Ятсен.

Хо Ком Тон работал в Jardine, Matheson & Co, был заводчиком скаковых лошадей, активно занимался филантропией. После того как в 1908 году на Гонконг обрушился тайфун, Хо Ком Тон организовал сбор средств в помощь пострадавшим. Была собрана колоссальная по тем временам сумма — 1,8 млн гонконгских долларов. Он жертвовал деньги больницам, на свой счет содержал бригаду скорой помощи, способствовал открытию первого в Гонконге института для женщин .

Хо Ком Тон

Хо Ком Тон

Фото: Библиотека Конгресса

Хо Ком Тон

Фото: Библиотека Конгресса

У Хо Ком Тона была большая семья: жена, 12 наложниц, около 30 детей. Жена жила в одном доме, все наложницы — в другом. В 1914–1917 годах Хо Ком Тон построил огромный особняк в эдвардианском стиле на Касл-роуд. Его проектировали британские архитекторы Астон Уэбб (автор дизайна фасада Букингемского дворца и главного здания Музея Виктории и Альберта в Лондоне) и Ингресс Белл (работавшая с Уэббом над Музеем Виктории и Альберта).

Семья Хо Ком Тона прожила в этом доме около полувека. Во время японской оккупации Гонконга глава семейства с несколькими самыми близкими родственниками покинул остров. В особняке нашли убежище остальные члены семьи — более 300 человек. Оккупанты их не тронули, так как сын хозяина особняка Си Капо доказал японцам свою лояльность: он показал им серебряный портсигар с японским императорским крестом, который ему подарил принц Куни-но-мия Асахико (прапрадед правящего сейчас японского императора Нарухито) .

После смерти Хо Ком Тона здание сменило несколько хозяев, в настоящее время в нем размещается Музей Сунь Ятсена.

Музей Сунь Ятсена в Гонконге располагается в здании, построенном дедом Брюса Ли для своей семьи

Музей Сунь Ятсена в Гонконге располагается в здании, построенном дедом Брюса Ли для своей семьи

Фото: Bobby Yip / Reuters

Музей Сунь Ятсена в Гонконге располагается в здании, построенном дедом Брюса Ли для своей семьи

Фото: Bobby Yip / Reuters

Одной из дочерей Хо Ком Тона была Грейс Хо. Относительно ее происхождения существует множество версий. В разных источниках можно найти следующие варианты. Мать Грейс была живущей в Шанхае любовницей Хо Ком Тона по имени Чжан Кинсинь, наполовину китаянкой и наполовину русской. По другой версии, ее отец был немцем, мать китаянкой. Или наоборот — немкой была мать (так Грейс говорила во время японской оккупации, когда Германия была союзницей Японии). Еще вариант — отец был китайцем, а мать англичанкой (так Грейс говорила при въезде в США). Еще один вариант, самый расплывчатый,— кто-то из ее предков был европейцем.

Наконец, последняя, наименее правдоподобная версия. Мать Грейс была приемной дочерью Хо Ком Тона и Чжан Кинсинь. Возможно, эта версия возникла в результате путаницы: на положении приемной дочери Грейс была не в семье Хо Ком Тона, а в семье сэра Роберта Хотуна.

Грейс Хо (племянница сэра Роберта Хотуна) с сыном (Брюсом Ли) и мужем Ли Хайцюанем

Грейс Хо (племянница сэра Роберта Хотуна) с сыном (Брюсом Ли) и мужем Ли Хайцюанем

Фото: Автор неизвестен / Wikipedia

Грейс Хо (племянница сэра Роберта Хотуна) с сыном (Брюсом Ли) и мужем Ли Хайцюанем

Фото: Автор неизвестен / Wikipedia

Грейс жила в доме Клары Чхюнь Линькок, младшей жены патриарха клана, посещала оперу в компании сэра Роберта. Грейс влюбилась в актера-комика кантонской оперы Ли Хайцюаня. Семья была категорически против брака с представителем такой профессии. Тем не менее в 1935 году свадьба состоялась, после чего родные порвали связи с Грейс Хо. Грейс родила пятерых детей. Четвертым был Брюс Ли.

Алексей Алексеев

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