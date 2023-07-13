Разлив нефтепродуктов из-за течи на танкере произошел в Иркутской области

В Иркутской области танкер, вставший под погрузку дизельным топливом, дал течь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Предположительно нефтепродукты попали в Лену в районе Усть-кута. Управление ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования установило боновые заграждения.

Проводится очистка акватории с применением сорбента. «На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него», - прокомментировал глава региона.

На место происшествия выехали представители транспортной прокуратуры и Росприроднадзора. Специалистам предстоит оценить ущерб, причиненный окружающей среде.

В июне этого года в Иркутской области произошло столкновение двух танкеров - «Ерофей Хабаров» (владелец ПАО ЛОРП), следовавшего из Усть-Кута (Иркутская область) в Ленск (Якутия) с грузом бензина в 836 тонн, с пустым танкером ТР-901 (владелец ООО «Алексеевская РЭБ флота»). В результате инцидента в Лену попало около 90 тонн бензина.

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Лолита Белова