«Кажется, что ответ не за горами»

Следствие по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» якобы обнаружило следы взрывчатки на маломерном судне, на котором могли передвигаться злоумышленники. Они могут быть некими гражданами, которые сочувствуют Украине. Об этом 12 июля сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на письмо европейских дипломатов для Совбеза ООН. Это заседание, как известно, инициировала Россия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что все эти версии нельзя воспринимать всерьез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Появились очередные данные о том, кто мог взорвать «Северные потоки», и они явно не подкупают своей новизной. Судя по всему, версия о загадочной то ли польской, то ли еще какой-то яхте и неких проукраинских партизанах непонятного происхождения является преобладающей на сегодняшний день. Все это выглядит несерьезно и напоминает очередные приключения Джеймса Бонда. С другой стороны, к официальному следствию никаких претензий быть не может. Это ведь не официальные данные, а всего лишь измышления СМИ. Мало ли что они пишут. Специалисты работают и, может быть, что-нибудь в итоге и скажут официально, когда придет время.

Между тем понять логику всех этих сообщений нетрудно. Если действительно там что-то удалось накопать, то назвать сейчас виновного неверно с политической точки зрения. Подобная сенсация рискует взорвать и без того непростую международную обстановку, что никому сейчас не нужно. Особенно если подтвердится украинский след. И так все балансирует, как говорится, на грани, а тут еще и такие обвинения.

Тем не менее аргумент этот в виде обвинений в подрыве вполне может быть востребован тогда, когда возникнут для этого политические предпосылки. Это как туз в рукаве, скелет в шкафу. Куда интереснее задать другой вопрос относительно будущего «Северных потоков». Неужели им уготовано судьбой быть похороненными на дне морском? Это же намного больше, чем сенсация — это гибель эпохи.

В этой связи есть смысл обратить внимание на тот факт, что тема природного газа полностью покинула информационное пространство. А ведь вспомните, что творилось буквально год назад, и потоки еще были целехоньки. Европа замерзнет, пропадет.

Миллионы замерзших безработных граждан, вырубив все скверы и парки, свергнут, наконец, либералов, и тогда Россия смилостивится и спасет заблудших европейцев, естественно, в обмен на выполнение своих требований. Но это же лучше, чем замерзнуть, не правда ли? Где же все это? Тишина. Да, сейчас лето, но это, как известно, время готовить сани, то есть закачивать газ в хранилища. Видимо, нет нынче особых проблем с топливом в ЕС, коли ничего об этом не слышно. Вот так за год изменился мир, а мы-то и не заметили.

Собственно, возвращаемся к «Северным потокам». Этот самый взрыв носит еще и символический характер, как перелом в сознании — не стоит бояться перемен, и нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Нет газа, придумаем, чем его заменить.

Впрочем, мы отвлеклись. На что еще хочется обратить внимание — в прессу попадают именно политические версии. Но по логике вещей следствие первым делом определяет характер повреждений и возможный тип взрывного устройства. И тогда нетрудно понять, кто это мог сделать. Там же не просто трубы — это целый агрегат с серьезной защитой. Чтобы такое взорвать, навыки нужны и оборудование специальное. Парусная яхта и партизаны как-то не очень со всем этим вяжутся. Так что налицо явная попытка просто ввести аудиторию в заблуждения. Зачем? Пусть интрига живет. Хотя, кажется, что ответ не за горами.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".