Судившаяся с воронежским театром за либретто балетмейстер проиграла спор Мариинскиму театру

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отказал балетмейстеру Неле Назировой в требованиях к Мариинскому театру о запрете использовать либретто балета «Тысяча и одна ночь» без указания ее авторства и выплате ей 5,2 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав. Решение в судебной картотеке пока не опубликовано.

Спор касается балета Фикрета Амирова, который худрук балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке Эльдар Алиев поставил в 2020 году. Авторами либретто были указаны писатели Максуд и Рустам Ибрагимбековы.

Однако Нела Назирова посчитала, что театр использовал либретто, которое она написала в 1975 году в соавторстве с господами Ибрагимбековыми. При этом ее согласие на использование произведения Мариинский не получил, а ее имя не указал.

Размер ущерба был рассчитан исходя из числа показов спектакля. С августа 2020 года театр представил «Тысячу и одну ночь» 51 раз на своих сценах (37 во Владивостоке и 14 в Санкт-Петербурге), а также два раза на гастролях в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. По версии ответчика, Мариинский использует оригинальное либретто писателей Ибрагимбековых 1968 года, а не его вторую редакцию, сделанную в 1975 году с участием Нелы Назировой.

Представляющий интересы госпожи Назировой глава воронежской адвокатской конторы «Рывкин и партнеры» Станислав Рывкин рассказал «Ъ-Черноземье», что решение суда будет обжаловано.

Ранее Нела Назирова также судилась с Воронежским театром оперы и балета. Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ее иск о запрете показывать спектакль без указания ее авторства.

Подробнее о споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Тысяча и один автор».

Александр Прытков

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