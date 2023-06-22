Тысяча и один автор

В Санкт-Петербурге суд заново начал рассматривать спор живущей во Франции балетмейстера Нелы Назировой с Мариинским театром. Уже судившаяся с Воронежским театром оперы и балета госпожа Назирова требует прекратить использовать либретто балета «Тысяча и одна ночь» без указания ее авторства и выплатить ей 2,6 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав. Театр уверяет, что использует более ранний вариант либретто, в написании которого истица не участвовала. По мнению юристов, доказать авторство будет несложно, а взыскать требуемую компенсацию — труднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде Санкт-Петербурга изучают авторство и особенности балета «Тысяча и одна ночь» в разных постановках

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ В суде Санкт-Петербурга изучают авторство и особенности балета «Тысяча и одна ночь» в разных постановках

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вчера заново приступил к рассмотрению иска балетмейстера Нелы (Наили) Назировой к Мариинскому театру. Причиной стало увеличение размера исковых требований, следует из судебной картотеки. Представляющий в суде Нелу Назирову глава воронежской адвокатской конторы «Рывкин и партнеры» Станислав Рывкин пояснил «Ъ-Черноземье», что размер компенсации был увеличен с 2 до 2,6 млн руб.

Чем известна автор спорного либретто Неле Назировой 87 лет. Она родилась в Баку. В 1956 году окончила Бакинское хореографическое училище, в 1969 году — балетмейстерское отделение ГИТИСа. С того же года работала в Азербайджанском театре оперы и балета имени М.Ф. Ахундова. По ее либретто поставлены девять балетов. Лауреат Госпремии СССР за «Тысячу и одну ночь». С 1990 года живет во Франции. Термин «либретто» употребляется в двух значениях — как литературная основа сюжета и специально написанный для постановки спектакля подробный сценарий с описанием всех номеров и характеров героев, а также как краткое изложение содержания спектакля. Либретто балета может рассматриваться как самостоятельный элемент художественного произведения и может публиковаться в отдельных брошюрах.

Иск поступил в суд в июле 2022 года. Спор касается балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», который был поставлен во владивостокском филиале Мариинского театра на Приморской сцене. По данным театра, премьера спектакля состоялась 14 августа 2020 года. Хореографию ставил худрук балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев. Авторами либретто указаны писатели Максуд и Рустам Ибрагимбековы.

Но, по версии истца, театр использовал либретто, которое Нела Назирова написала в 1975 году в соавторстве с господами Ибрагимбековыми. При этом ее согласие на использование произведения Мариинский театр не получил, а ее имя не указал. Изначально балетмейстер просила запретить театру использовать либретто без ее согласия и без указания авторства, выплатить 2 млн руб. компенсации за нарушение авторского права и 100 тыс. компенсации за моральный вред.

Размер был рассчитан исходя из числа показов спектакля. С августа 2020 по июль 2022 года театр представил «Тысячу и одну ночь» 40 раз на своих сценах (29 во Владивостоке и 11 в Санкт-Петербурге), а также два раза на гастролях в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. С момента подачи иска прошло еще 11 показов: восемь на Приморской сцене и три на Новой в Петербурге, рассказал Станислав Рывкин.

Адвокат уточнил, что до следующего заседания 30 июня сумму компенсации за нарушение авторского права намерен увеличить до 5,2 млн руб.

«Расчет был сделан нами, исходя из минимальных ставок, утвержденных постановлением правительства. Однако закон позволяет правообладателю в случае нарушения исключительного права на произведение требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения. Мы таким правом пока не воспользовались, пояснив суду и ответчику, что до сих пор рассчитывали на урегулирование спора примирительной процедурой»,— пояснил господин Рывкин.

Премьера «Тысячи и одной ночи» прошла в 1979 году в Азербайджанском театре оперы и балета. Права на либретто были зарегистрированы азербайджанским отделением Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП). В 1980 году спектакль поставили в Воронежском государственном театре оперы и балета, где он до сих пор в репертуаре, а позже еще в нескольких театрах.

Еще в советские годы Нела Назирова воспользовалась правом на анонимность и подала в ВАПП заявление с просьбой не указывать ее в качестве автора, но продолжать ей выплачивать авторские. Позже она решила вернуть свое имя на афиши театров. Осенью 2021 года Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил иск госпожи Назировой к местному театру оперы и балета о запрете показывать спектакль без указания ее авторства.

Из решения этого суда следует, что Нела Назирова также является и хореографом «Тысячи и одной ночи». По данным Российского авторского общества на 8 июля 2021 года, вознаграждение за использование либретто балетмейстер получала от 12 российских театров, включая воронежский и исключая Мариинский, а также от иностранных театров, расположенных на территории Азербайджана, Украины и Узбекистана. Станислав Рывкин добавил, что договор у Нелы Назировой также заключен с Болгарским национальным театром оперы и балета: «Там этот балет тоже поставил Эльдар Алиев».

В рамках нового спора Октябрьский суд назначил культурологическую экспертизу, чтобы разобраться, есть ли между либретто, поставленным театром, и либретто истца существенные отличия и являются ли авторами произведения только писатели Ибрагимбековы или еще и Нела Назирова.

Представляющий в суде Мариинский театр адвокат Павел Астахов рассказал «Ъ-Черноземье», что театр использует оригинальное либретто писателей Ибрагимбековых 1968 года, а не его вторую редакцию, сделанную в 1975 году с участием Нелы Назировой. «Театр при непосредственном творческом контакте с Рустамом Ибрагимбековым использовал данный текст для постановки. В 2021 году писатель сделал редакцию либретто, основанного на оригинальной версии 1968 года, которая используется сейчас»,— пояснил господин Астахов. По его словам, судебная экспертиза подтвердила, что текст 1968 года написан исключительно господами Ибрагимбековыми без участия Нелы Назировой.

Станислав Рывкин заявил ходатайство о проведении еще одной экспертизы. По его словам, эксперт не исследовал факт использования либретто в постановке, а выявлял стилистические отличия этого произведения от краткого содержания балета и текстов произведений писателей: «Это абсурдно и для правильного разрешения спора значения не имеет».

«Суд поручил эксперту установить не факт использования либретто в спектакле, а выявить отличия между текстом либретто и кратким содержанием, и при этом прямо указал на краткое содержание как на использованное театром либретто. Это грубейшее нарушение. Эксперт же, выйдя за пределы вопросов, поставленных перед ним судом, сравнивал либретто 1975 года не с документом, на который указал суд, а с либретто Ибрагимбековых за подписью Рустама Ибрагимбекова в редакции 2021 года, которое также является кратким содержанием балета, а никак не сценарием»,— добавил адвокат.

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, с крайне высокой долей вероятности спор завершится в пользу Нелы Назировой. «При наличии сведений и документов, подтверждающих авторство Назировой у Российского авторского общества (РАО), сам по себе процесс доказывания максимально облегчен: в отсутствие сомнений относительно подлинности документов, имеющихся в распоряжении истца, суд согласится с тем, что истец является соавтором либретто»,— предположил эксперт.

В то же время проблемным может стать доказывание того, что Мариинский театр действительно использовал в своих постановках именно это произведение: «Если будет установлено, что это так, то театр обяжут выполнить требование Назировой».

Сложнее будет отсудить компенсацию, отметил господин Федюкин. В решении по спору с Воронежским театром оперы и балета РАО не указал, что Мариинский платит авторские. «Если мы исходим из того, что список исчерпывающий, то факт отсутствия платежей может быть довольно легко доказан. Но вот размер суммы вполне может быть пересмотрен, поскольку также требует доказывания. Суд будет исходить в первую очередь из того, какой доход от использования результата произведения Назировой получил театр. Предположу, что таких сведений у истца нет, поэтому сейчас говорить о каких-то конкретных суммах преждевременно»,— полагает Юрий Федюкин.

Александр Прытков