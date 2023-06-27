На мэрию Оренбурга опять подали в суд из-за разрушенных дорог

Суд обязать устранить повреждения дорог на ул. ул. Восточной и в пер. Замкнутый в Оренбурге. Ранее дефекты на проезжей части обнаружила прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Зафиксированы выбоины, проломы, просадки асфальта – дорожного покрытия, отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров), что существенно снижает безопасность дорожного движения на данных участках дорог»,— говорится в сообщении.

Прокуратура неоднократно вносила главе города представления об устранении нарушений. Однако они не были исполнены.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. Иск был удовлетворен.

Это не первый случай, когда прокуратура находит дефекты на дорогах Оренбурга и требует от муниципалитета устранить их, а затем подает на чиновников в суд. Ранее разрушения покрытия автодорог общего пользования Оренбурга и тротуаров были выявлены в микрорайоне «Овчинный городок», поселке Пристанционный, а также по ул. Луганской, Курача, Мусы Джалиля, Тихой и Физкультурной.

Георгий Портнов