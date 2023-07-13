Шесть резервных источников задействовали в Удмуртии для питания соцобъектов из-за грозового фронта

В Удмуртии из-за грозового фронта, прошедшего по республике 12 июля, для электроснабжения социально значимых объектов задействовали шесть резервных источников питания. Аварийные работы будут вести круглосуточно до полного восстановления электроснабжения, сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго» Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

Всего к ликвидации последствий привлекли 254 специалиста и 114 единиц техники. В деревне Подшивалово был развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии. Здесь жители могли получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения.

Напомним, 12 июля в Удмуртии прошли грозы, при которых ветер усилился до 20 м/с. В результате непогоды в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах зарегистрировали локальные нарушения электроснабжения, а в некоторых населенных пунктах повреждены кровли и фасады зданий. Два человека пострадали при падении деревьев во время грозы.

По данным «Удмуртэнерго», к 9:00 удалось восстановить электроснабжение более 90% потребителей. Основной удар стихии пришелся на Завьяловский и Малопургинский районы республики, а локальные нарушения электроснабжения зафиксировали в Вавожском, Красногорском, Селтинском, Кизнерском и Якшур-Бодьинском районах. В настоящее время продолжается работа по ликвидации локальных нарушений.