Два человека пострадали в Удмуртии при падении деревьев во время грозы

В Удмуртии двое жителей получили травмы при падении на них деревьев во время грозы. Оба пострадавших находятся в нейрохирургическом отделении Первой республиканской клинической больницы, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

В частности, один инцидент произошел в Индустриальном районе Ижевска, где на женщину 1951 года рождения упало аварийное дерево. Второй пострадавший, мужчина 1952 года рождения, получил травмы аналогичным образом в деревне Подшивалово.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, мужчины — средней степени тяжести. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.