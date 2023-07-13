Хутор в Туапсинском районе оказался отрезан из-за разрушения моста во время стихии

Хутор Полковничий оказался отрезан из-за разрушения автомобильного моста во время наводнения в Туапсинском районе. Объездных путей в этой местности нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Как только спадет вода, то можно будет проехать в населенный пункт на технике повышенной проходимости. На данный момент помощь спасателей не требуется»,— сообщили в ведомстве.

В хуторе живут 40 человек, в том числе пять детей. Они обеспечены питанием на два дня. В МЧС подчеркнули, что связь с населением есть.

Всего во время разгула стихии 12 июля в Туапсинском районе было разрушено четыре моста. Также повредились социальные и объекты коммунальной инфраструктуры.

Татьяна Ручкина

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