Суд в Самаре рассмотрит дело о мошенничестве с инвестициями в финансовые проекты

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, его жертвами стали жители Самары. Об этом сообщает городская прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что мужчина разместил в аккаунте в социальной сети объявление о предоставлении услуг клиентам. Он предлагал гражданам вложить инвестиции в различные финансовые проекты с перспективой получения прибыли.

Силовики выяснили, что в октябре 2021 года обвиняемый получил от клиентов 65 тыс. руб. При этом он не исполнил взятых на себя обязательств.

Уголовное дело расследовало УМВД РФ по Самаре. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы переданы в Железнодорожный районный суд. Ранее профессор самарского вуза лишился 1,3 млн руб. из-за мошенников.

Георгий Портнов