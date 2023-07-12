Профессор самарского вуза лишился 1,3 млн рублей из-за мошенников

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал профессор вуза – житель Октябрьского района Самары. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«В вечернее время 60-летнему самарцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету – неизвестным оформляются кредиты»,— говорится в сообщении.

После этого звонившие рекомендовали потерпевшему самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» для того, чтобы помешать предполагаемым преступникам.

В итоге житель Октябрьского района областного центра перевел на указанные расчетные счета 1,3 млн руб. В 3:00 (MSK+1) сотрудник вуза понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время силовики устанавливают подозреваемых.

Георгий Портнов