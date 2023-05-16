В Хакасии может быть создано госпредприятие для замены регоператора в сфере обращения с ТКО

Правительство Республики Хакасия намерено создать государственное предприятие, которое может стать региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это следует из сообщения пресс-службы правительства по итогам рабочего совещания, которое провел заместитель главы региона Юрий Курлаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Услуга по вывозу ТКО не оказывается населению должным образом, сбои с вывозом мусора не прекращаются: количество жалоб от жителей растет в геометрической прогрессии. Претензии и у людей, и у властей, как у местных, так и у региональных. Продолжает оставаться задолженность «Аэросити-2000» перед поставщиками услуг – субподрядчиками, вывозящими мусор»,– говорится в сообщении о причинах возможной смены регоператора «Аэросити-2000».

По данным республиканских властей, новое госпредприятие смогло бы участвовать в конкурсе на право получения статуса регоператора.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», московская компания «Аэросити-2000» стала единственным «мусорным» регоператором Хакасии летом 2018 года. С тех пор власти республики не раз предъявляли ей претензии, касающиеся качества работ. В марте 2023 года «Аэросити-2000» со ссылкой на министерство строительства Хакасии и муниципалитеты сообщила о том, что количество жалоб на работу регоператора в феврале по сравнению с январем значительно снизилось.

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Валерий Лавский