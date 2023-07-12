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За четыре года на дорогах Воронежской области в ДТП погибли 47 детей

В Воронежской области в период с 2019 по 2022 годы зарегистрировано 1285 ДТП, в которых 47 детей в возрасте до 16 лет погибли и 1417 получили ранения. Такие данные привел начальник УГИБДД по региону Евгений Шаталов на заседании Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области. Мероприятие прошло с участием начальника ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина.

«Статистика показывает, что на фоне стабильного снижения в целом по области числа погибших в ДТП, ситуация с аварийностью с участием детей остается сложной и нестабильной. Отчасти это связано с тем, что дети все чаще становятся участниками дорожного движения – пассажирами, водителями мототранспорта и средств индивидуальной мобильности, отчасти – с недостаточным контролем со стороны родителей и надзорных органов»,- объяснил полковник Шаталов. Главный полицейский региона, генерал-лейтенант Михаил Бородин считает, что сегодня обществу необходимости сформировать у детей «потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения».

В начале мая президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым обратил внимание главы региона на две проблемы. По мнению главы государства, в субъекте «сложилась в целом действительно устойчивая, рабочая ситуация», однако есть проблемы с аварийностью на дорогах и отравлениями алкоголем. Оба этих показателя выше среднероссийских.

Елизавета Цветкова

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