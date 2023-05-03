Владимир Путин обратил внимание губернатора на состояние дорог и отравления алкоголем в Воронежской области

Президент России Владимир Путин на вчерашней встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым в формате видеоконференции обратил внимание главы региона на две проблемы в регионе. По мнению главы государства, в Воронежской области «сложилась в целом действительно устойчивая, рабочая ситуация», однако есть проблемы с аварийностью на дорогах и отравлениями алкоголем. Оба этих показателя выше среднероссийских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полную стенограму встречи опубликовала пресс-служба Кремля. «Одна из них [проблем] — это высокая аварийность на дорогах: она выше, чем в среднем по России даже. Связано это, я думаю, не в последнюю очередь с тем, что состояние дорог, прежде всего дорог местного значения, все-таки оставляет желать лучшего. Я просил бы вас — собственно, вы и сами это знаете, конечно,— обратить внимание на это обстоятельство»,— сказал президент губернатору.

«И еще на одно — вроде как общероссийская беда, но тем не менее эта беда уходит у нас постепенно, снижается, — я имею в виду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции,— продолжил глава государства.— Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание. Это должны быть комплексные мероприятия, связанные с соответствующей пропагандой здорового образа жизни, связанные с развитием здравоохранения, с развитием социальной инфраструктуры, спортивных сооружений... Это такие вещи очевидного характера, и с ними надо позаниматься».

Господин Гусев в ответ сказал: «Мы эти проблемы видим».

«По местным дорогам у нас отдельная программа действует, уже ситуация улучшается. В 2022 году практически на 20% уже стало меньше дорог, которые не соответствуют регламентным требованиям... По отравлениям, безусловно, будем работать. На самом деле, это комплексная задача»,— заверил губернатор

Глава Воронежской области, как следует из стенограмы, на встрече попросил господина Путина посодействовать в реализации нескольких проектов в регионе.

В частности, он попросил дать поручение министерствам экономического развития и строительства включить в федеральные программы финансирования реконструкцию Петровского озера на Воронежском водохранилище: «Это историческое место, там как раз было адмиралтейство и резиденция Петра, когда он приезжал в Воронеж».

В сфере промышленности губернатор попросил президента сместить сроки реконструкции «Газпромом» газораспределительной станции с 2025 на 2024 год и «отработать возможость» выделения средств на инфраструктуру Воронежского авиазавода в рамках проекта по производству корпусов для двигателей самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet

Также господин Гусев попросил главу государства «дать поручение» министерству транспорта по передаче от региона на федеральный балланс автодороги «Воронеж-Луганск» протяженностью почти 300 км: «Интенсивность ее использования возрастает. Мы ее в хорошем техническом состоянии поддерживаем, но, конечно, с регионального уровня очень сложно будет провести реконструкцию». «Хорошо»,— ответил на просьбы президент.

О возможном участии Александра Гусева в губернаторской кампании на новый срок — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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