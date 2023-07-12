Полицейские Анапы начали патрулировать пляжи на квадроциклах после гибели туристов

В курортном поселке Витязево полицейские начали патрулировать пляжи на квадроциклах после гибели двух туристов вов время шторма в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Анапе.

«Многие продолжают бездумно рисковать собой и детьми, игнорируя запрет на купание в шторм»,— говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан соблюдать бдительность и не нарушать запреты о купании, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

Ранее в районе пляжа «Аквамарин» в Анапе утонули два туриста, отправившихся купаться во время шторма. Очевидцы сообщают, что мужчин пытались реанимировать в течение получаса. Через несколько часов после происшествия еще одного отдыхающего унесло в море. Мужчину спасли с помощью гидроцикла.

Анастасия Донскова

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