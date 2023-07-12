Дорогу на Юкки обновят в сентябре этого года

Во Всеволожском районе Ленинградской области досрочно отремонтируют дорогу к деревне Юкки со стороны Осиновой Рощи. Сделано это будет по просьбам местных жителей, сообщили 12 июля в администрации 47-го региона.

Подъезд к Юккам обновят в сентябре этого года, уточнили в областном правительстве. Ремонт пройдет в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» и будет включать в себя укладку нового асфальта, нанесение разметки, расстановку знаков, укрепление обочины, возведение двух остановок с павильонами и обустройство пешеходных дорожек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт дорог в Ленобласти на участках с интенсивным движением будут проводить по ночам.

Елизавета Цветкова

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