Ремонт дорог в Ленобласти на участках с интенсивным движением будут проводить по ночам

Дорожные работы на региональных трассах Ленинградской области, требующие ограничений движения транспорта, будут выполняться исключительно в ночное время, соответствующее распоряжение подрядчикам дал «Ленавтодор», сообщила пресс-служба областного правительства.

«Такая мера позволит избежать больших заторов из-за реверсивного движения, которое вводится в момент укладки нового полотна. Это особенно актуально в конце недели и выходные дни, когда трафик из Санкт-Петербурга в сторону области традиционно растет»,— говорится в сообщении.

Сейчас в регионе активно идет ремонт дорожного покрытия на 11 участках региональных трасс в Выборгском, Тосненском, Киришском, Ломоносовском, Кировском и Подпорожском районах, а также на участках Стрельнинского шоссе, дороги на Кировск вдоль Невы и трасса на Рощино от Сосновой Поляны у границ Петербурга и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проезд по КАД через дамбу закроют в день Главного военно-морского парада.

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