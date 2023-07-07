Запущены два новых рейса из Пулково в Калининград

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 14 июля усилит частоту сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом до 8 рейсов в день.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, дополнительные рейсы в самый западный регион России будут выполняться днем. Вылеты из Пулково будут производиться в 13:05 и 15:00. Обратные рейсы из аэропорта Храброво — в 15:00 и 16:55 соответственно. В расписании указано местное время города вылета.

Полеты планируется осуществлять на российских самолетах Sukhoi Superjet 100.

Ранее «Ъ-СПб» писал про увеличение количества рейсов из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Наталья Ширнина

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