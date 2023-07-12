Эрдоган: Турция выступает за мир России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что турецкая сторона выступает за мирное соглашение между Россией и Украиной. По его словам, в этом случае проигравших не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В войне нет победителей, как и при заключении мира нет проигравших. Мы хотим возродить надежду на мир в нашем регионе. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине»,— заявил президент Турции (цитата по ТАСС).

Сегодня, 12 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о создании Совета Украина—НАТО. По его словам, начало работы этого совета будет важным шагом в рамках процесса интеграции Украины в альянс.

По данным источников газеты Politico, членство Украины в НАТО рассматривается лидерами альянса как возможная часть мирных переговоров с Россией. Однако некоторые из них полагают, что это приведет к эскалации.

Анастасия Ларина