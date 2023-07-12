Украина национализировала часть нефтепродуктопровода Самара—Западное направление

Житомирский суд Украины национализировал участок нефтепродуктопровода Самара—Западное направление. По нему ранее в Европу шло дизельное топливо из России и Белоруссии. О национализации сообщил украинский Фонд государственного имущества.

«Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск ФГИУ о признании государством права собственности на часть магистрального нефтепровода Самара—Западное направление, расположенного на территории Украины»,— говорится в сообщении ведомства в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

По нефтепродуктопроводу Самара—Западное направление шла прокачка дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для последующего транзита в Европу.

Украинский участок трубы до февраля 2021 года эксплуатировала компания «Прикарпатзападтранс», затем его получила в управление сроком на пять лет компания «Укртранснафта».

Тогда же Фонд госимущества Украины подал иск в хозяйственный суд Житомирской области с просьбой признать этот актив за государством. Таким образом, нынешнее решение суда признало это требование законным.

Анастасия Ларина