У ДОСААФ осталось шесть самолетов после закрытия воронежского аэроклуба

После закрытия в Воронеже работавшего с 1933 года аэроклуба ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) у регионального отделения организации осталось 11 летательных аппаратов — шесть самолетов и пять планеров. Об этом сообщили в областном управлении Росимущества, проанализировав имущество отделения в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».

Аэроклуб в Воронеже был закрыт «в связи с финансовыми трудностями» в 2020 году. До этого он действовал 1933 года — клуб был открыт через три года после первой выброски воздушного десанта под Воронежем. В нем проходили обучение профессиональные парашютисты, совершали прыжки любители. В конце 2019 года аэроклуб покинул здание на улице 9 Января, 43, в котором располагался 86 лет. Исторический особняк в центре города был продан, сейчас в нем после реконструкции располагается частная школа «Вектор», близкая пивоваренной компании «Таркос» Дмитрия Тарасевича.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в управлении Росимущества, на сегодняшний день у регионального отделения ДОСААФ остаются три самолета Як-52, два самолета-буксировщика «Вильга» В-35а и один Ан-2тд. Также у организации есть три планера «Бланик» Л-13 и два планера «Янтарь». Все летательные аппараты имеют статус «федерального недвижимого имущества», переданного ДОСААФ в безвозмездное пользование. Данных об их сохранности и пригодности к полетам в Росимуществе не приводят.

Ранее правительство Воронежской области опубликовало стратегию военно-патриотического воспитания в регионе до 2025 года. В ней обобщенно, без упоминания спецоперации на Украине, говорится о необходимости воспитывать молодежь на основании «традиционных духовно-нравственных ценностей» в условиях роста «геополитической конфликтности». Из документа стало известно, что макеты оружия есть в менее чем половине воронежских школ; в патриотической работе в регионе зачастую процесс был важнее результата; а в «Юнармии» «отсутствуют ресурсные возможности». Общественники надеются, что принятые на основе стратегии меры позволят удовлетворить масштабный запрос общества на военное обучение.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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