ООН: число голодающих в мире составляет 735 млн человек

По данным ООН, количество голодающих во всем мире по итогам 2022 года слегка сократилось по сравнению с 2021-м. Если в 2021 году организация считала, что от голода страдали 674,6–796,9 млн человек, то в 2022-м, по предварительным подсчетам, голод затронул 690,6–783,1 млн человек. Таким образом, в среднем количество голодающих снизилось с 738,9 млн до 735,1 млн человек.

При этом ООН отмечает, что, несмотря на замедление роста и даже некоторое сокращение количества голодающих, их число все равно остается значительно выше показателя 2019 года — на 122 млн человек. А в отдельных регионах этот показатель и вовсе вырос. Так, например, в Африке голодающих стало на 11 млн больше по сравнению с 2021 годом. И как отмечается в докладе, если нынешняя тенденция сохранится, мировым правительствам не удастся выполнить поставленную задачу — покончить с голодом к 2030 году.

Кирилл Сарханянц