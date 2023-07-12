Экс-глава Чердаклинского района назвала проблему нехватки воды в регионе решаемой

Экс-глава Чердаклинского района Ульяновской области Мария Шпак прокомментировала ситуацию с нехваткой воды в ряде населенных пунктах региона. По ее словам, проблема вполне решаема.

«Все дело в том, что в летний период в сельской местности люди активнее используют воду для полива. При этом растет фактическая численность населения, летом многие переезжают из городов в пригороды. Что касается решения вопроса, то здесь нужно смотреть индивидуально. Возможно, где-то достаточно привести в порядок источник водозабора. В некоторых местах нужно модернизировать накопители воды. Естественно, необходимо проверять и состояние сетей, чтобы не было утечки»,— отметила экс-глава Чердаклинского района.

Ранее сообщалось, что нехватка воды зафиксирована в Цильнинском и Ульяновском районах Ульяновской области. Об этом стало известно на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Андрей Сазонов