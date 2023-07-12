В двух районах Ульяновской области зафиксирован дефицит воды

Нехватка воды зафиксирована в Цильнинском и Ульяновском районах Ульяновской области. Об этом стало известно на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Много жалоб поступает от жителей Большого Нагаткино о дефиците воды. В связи с жаркой погодой потребность возросла»,— говорится в сообщении.

В частности, село нуждается в 1,2 тыс. т воды, а поступает примерно 800. Проблему пытаются решить подачей воды.

Кроме того, перебои с водой из-за жары зафиксированы в Ульяновском районе. По поручению губернатора Алексея Русских чиновники разберутся в вопросе и оперативно доложат жителям о подвозах воды и графиках подачи.

Георгий Портнов