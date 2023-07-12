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Коммерсантъ FM
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Apple запретила россиянам оплачивать Logic Pro и Final Cut Pro на iPad

Американская корпорация Apple запретила россиянам покупать подписки аудиоредактора Logic Pro и видеоредактора Final Cut Pro на iPad. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

За уже оплаченные покупки компания возвращает деньги на тот же мобильный счет, с которого был совершен платеж. Оба приложения больше не позволяют пройти дальше экрана с приветствием. Версии Logic Pro и Final Cut Pro для iPad появились в мае 2023 года, в России на каждое из приложений действовала месячная подписка в 349 руб. и годовая в 3990 руб. Ранее эти программы были доступны только на macOS.

10 марта 2022 года из-за спецоперации России на Украине Apple ограничила возможность оплаты покупок в AppStore. В iOS остался способ оплачивать покупки с помощью счета мобильного телефона.

Евгений Федуненко

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