«Запад сделал все, что мог»

Это опасная ошибка — так в Кремле прокомментировали гарантии безопасности Украине со стороны стран «семерки». Основные положения этого документа были обнародованы на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Главное — военная и экономическая поддержка Киева на долгосрочной основе. Однако пока речь идет лишь о декларации. Окончательно новый порядок будет согласован путем переговоров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад по-прежнему категорически отказывается воевать с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Страны НАТО в принципе не против принять Украину в свои ряды, но не сейчас. Резонный вопрос: когда и на каких условиях? Четкого ответа нет. Видимо, когда наступит мир. Но сам процесс приема будет существенно упрощен. Здесь тоже нет особой конкретики, на что и указывает Владимир Зеленский. Как именно упрощен — совсем без экзаменов или какие-либо нормативы придется все-таки сдавать? Впрочем, к чему эти вопросы, все же всё понимают. Говорить об этом сейчас, когда идут боевые действия, бессмысленно. Так что в целом да, а частности потом.

Однако Украина получает гарантии безопасности от западного мира. Вкратце это звучит так: масштабная военная помощь на море, на суше и в воздухе, экономическая поддержка (видимо, что-то вроде «плана Маршала») — и то и другое на долгосрочной основе. Украинские власти, со своей стороны, должны провести реформы, в частности, обеспечить гражданский контроль над армией и спецслужбами.

Вопрос с самолетами типа F-16, судя по всему, решен окончательно. На первом этапе их передадут европейцы. Обучение пилотов начинается прямо сейчас в восточной части Старого Света. Дальнобойные ракеты уже практически на месте, равно как и кассетные боеприпасы. Нельзя также исключать, что Украина может вступить в ЕС в некой обозримой перспективе. И очень похоже, что дальнейшая судьба замороженных российских активов решена. Их разморозят, но только после того, как Москва возместит Киеву убытки в результате боевых действий.

Самый главный вопрос: если украинская армия, допустим, начнет терпеть поражение за поражением, и возникнет реальная угроза государственному суверенитету страны, что тогда предпримет Запад? Вмешается посредством военной силы или разведет руками и предложит принять это как данность? В НАТО Киев сейчас не берут, чтобы самим не воевать. Наверное, гарантии должны быть столь крепкими, что подобный сценарий даже не рассматривается.

Но, положа руку на сердце, мы же знаем из истории и просто из житейского опыта, что все эти тонкие формулировки — замаскированный интеллигентный отказ. И означать они могут только одно: ребята, в трудную минуту мы пас.

Вы же взрослые люди и должны сами понимать, что рассчитывать в этой жизни можно и нужно исключительно на себя и более ни на кого. И это относится не только к международным отношениям, но и даже к самым простым бытовым вопросам. Так что не взыщите. Но помочь поможем, чем можем.

Кремль назвал происходящее посягательством на безопасность России, что чревато очень и очень негативными последствиями. Тем не менее в РФ надеются на проявление мудрости со стороны бывших партнеров, мол, конструктивные лидеры там еще остались, и они сумеют унять особо ретивых, горячие головы.

Запад сделал все, что мог. По крайней мере, на сегодняшний день. Но теоретически Украина внакладе не осталась. Понятно, что всегда хочется большего. Что касается российской позиции, мудрость бывшие партнеры так или иначе проявили — по крайней мере, воевать сами не пошли. Так, что теперь ход за Российской Федерацией.

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