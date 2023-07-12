Фестиваль старинных автомобилей в Мышкине пройдет в закрытом формате

Традиционный губернаторский фестиваль ретроавтомобилей «Мышкинский самоходЪ» в городе Мышкине Ярославской области пройдет в закрытом формате. Об этом в социальных сетях сообщила организатор мероприятия Любовь Гречухина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Мышкинский самоходЪ"

Фото: Правительство Ярославской области Фестиваль "Мышкинский самоходЪ"

Фото: Правительство Ярославской области

«В связи со сложившейся обстановкой, по решению главы Мышкинского района мероприятию в этом году придан формат дружеской встречи ретроводов. Все события фестиваля пройдут на территории кемпинга "Мышгород", официальной части на площади не будет»,— говорится в сообщении в группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль пройдет с 4 по 6 августа. Попасть на него смогут только экипажи автомобилей по специальным браслетам. При этом на фестивале будет работать жюри, которое определит победителей.

Ранее фестиваль открывался праздником на главной площади города и пробегом старинных автомобилей по улицам Мышкина. В этом году машины можно будет увидеть только при выезде экипажей в город.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом 2023 года организаторы отменили музыкальный фестиваль «Dobrofest» из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей. Другие массовые мероприятия проходят в обычном режиме. Например, 8 июля Мышкин отпраздновал День города.

Антон Голицын