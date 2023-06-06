В Ярославской области отменен фестиваль Dobrofest

Организаторы музыкального фестиваля Dobrofest, который должен был пройти в Левцово Ярославской области, заявили об отмене мероприятия. Они пояснили, что не могут обеспечить безопасность при проведении крупного культурно-массового мероприятия из-за текущей обстановки. Соответствующее заявление размещено на сайте фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших Добропиплов превыше всего. Dobrofest обязательно вернется. Надеемся, что это станет возможным уже в следующем году — по крайней мере, предварительная договоренность на первый уикенд июля уже достигнута»,— говорится в сообщении организаторов.

Dobrofest последний раз проходил в 2022 году: тогда на фестивале не выступали иностранные музыканты.

Алла Чижова