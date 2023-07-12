«Минудобрения» открыли ПВР для беженцев в Воронежской области

Одно из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области АО «Минудобрения» (мажоритарными акционерами ранее считались структуры Аркадия Ротенберга) в конце июня этого года открыло на базе своего профилактория в Россоши пункт временного размещения (ПВР) для беженцев. Об этом сообщается в опубликованном на портале госзакупок контракте, подписанном предприятием с администрацией района. Работа ПВР оплачивается из бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его условиям, пункт временного размещения должен действовать до конца 202-го. Количество возможных беженцев в контракте не раскрывается, однако там сказано, что сутки на человека стоят 529 руб., а всего бюджет должен заплатить предприятию за открытие ПВР 3 млн руб. за 61 день. Это соответствует проживанию почти 100 человек.

Контракт был размещен в реестре на портале госзакупок 19 июня. О прибытии в регион каких-либо организованных групп беженцев во второй половине июня официально не сообщалось. Последний раз в лагери в пригородах Воронежа в конце мая привозили 300 детей из города Шебекино Белгородской области, попадавшего под массированные обстрелы ВСУ.

В 2022 году АО «Минудобрения», являющееся одним из основных налогоплательщиков Воронежской области и градообразующим предприятием Россоши, на порядка 30% сократило отгрузку продукции. Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава регионального департамента промышленности Александр Десятириков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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