Воронежские «Минудобрения» на 30% сократили отгрузку в 2022 году

Один из основных налогоплательщиков Воронежской области и градообразующее предприятие Россоши АО «Минудобрения» (мажоритарными акционерами ранее считались структуры Аркадия Ротенберга) в 2022 году на порядка 30% сократил отгрузку продукции. Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава регионального департамента промышленности Александр Десятириков, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Десятириков пояснил, что изменения связаны с остановившейся на фоне спецоперации на Украине прокачкой аммиака по магистрального аммиакопроводу «Тольяти-Одесса». «Из-за прекращения подачи аммиака предприятие существенно сократило производство удобрений из этого сырья. На сегодняшний день на "Минудобрениях" работает только одна аммиачная установка. Но предприятие воспользовалось паузой для того, чтобы обслужить и модернизировать простаивающее оборудование. Аммиакопровод заработает и его вновь подключат»,— полагает руководитель департамента.

Финансовые показатели за 2021 и 2022 годы предприятие не раскрывало

Господин Десятириков также рассказал, что в регионе создают инфраструктуру для проекта «Минудобрений» по увеличению объемов переработки природного газа: «С учетом потребностей предприятия уже прокладывается более мощная газовая ветка в Россошь». Источники «Ъ-Черноземье» в начале 2021 года сообщали (4781582), что муниципалитет долгое время сталкивается с дефицитом природного газа для частных домовладений и небольших производств, так как львиную долю доступного энергоресурса потребляют «Минудобрения».

Ранее сообщалось, что предприятие за 2022-2023 планирует инвестировать в развитие производства 3,2 млрд руб. Порядка 1,8 млрд руб. из этой суммы уже вложено в модернизацию в прошлом году.

О судах «Минудобрений» с украинским миллиардером — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте