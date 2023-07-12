Пострадавшие соцобъекты в Туапсинском районе Кубани восстановят к 1 сентября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам восстановить пострадашие от подтоплений социальные объекты в Туапсинском районе до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Социальным объектам — школам, детсадам, учреждениям здравоохранения — необходимо уделить особое внимание. Мы должны оперативно приступить к их ремонту. Через полтора месяца начинается учебный год. 1 сентября школы должны принять своих учеников»,— сказал Вениамин Кондратьев в ходе заседания комиссии по ЧС.

Напомним, ночью 12 июня на Туапсинский район Кубани обрушились мощные ливни, в результате чего подтопленными оказались два детских сада, две школы и стадион. Подвалы и первые этажи учреждений заполнены водой. Также подтоплены 650 придомовых территорий и 290 частных домовладений. В 39 многоквартирных жилых домах затоплены подвалы.

Вице-губернатор Анна Минькова также сообщила, что в Новомихайловской больнице вода зашла в детское поликлиническое отделение на первом этаже здания. Прием больных организован в во взрослом отделении.

Анастасия Назарова