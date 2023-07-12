В пунктах временного размещения Туапсинского района находятся 57 человек

В Туапсинском районе, пострадавшем от сильных ливней, в пунктах временного размещения остаются 57 эвакуированных жителей, они обеспечены водой, питанием и теплыми вещами, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По данным краевого оперативного штаба, в Туапсинском районе подтоплены 11 населенных пунктов. В зоне ЧС вода зашла в 650 придомовых территорий и в 290 частных домовладений. В 39 многоквартирных жилых домах затоплены подвалы, подъезды и первые этажи. Также пострадали четыре социально-значимых объекта – два детсада, школа и стадион. Глава края Вениамин Кондратьев заявил, что органам власти нужно приложить максимум усилий, чтобы жители как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. «В течение трех суток необходимо организовать подворовые обходы, обследовать подтопленные дома для подсчета нанесенного ущерба и выплат компенсаций», – сказал губернатор.

По данным краевого оперштаба, на участке автодороги «Джубга – Сочи» в районе поселка Лермонтово из-за подтопления трассы образовался затор. На месте разлива идут работы по откачке воды. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении.

Анна Перова, Краснодар