Минобороны получило более 2 тыс. единиц военной техники от ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны сообщило, что войска завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер». Переданы более 2 тыс. единиц техники, среди которых сотни танков Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры. Также переданы автомобильная техника и стрелковое оружие. Как отмечает оборонное ведомство, десятки единиц техники еще ни разу не применялись в бою.

В сообщении отмечается, что войска получили от ЧВК более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия. В ведомстве уточнили, что вся техника и вооружение доставляется в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проведут техобслуживание и подготовку для использования.

О начале подготовки к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в армейские подразделения Минобороны сообщало 27 июня — через три дня, после того как бойцы компании зашли в Ростов-на-Дону с целью добраться до Москвы. Незадолго до этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что планировал передать технику в начале июля, поскольку его бойцы отказались подписывать контракт с Минобороны.