В Ленобласти осталось только два предприятия в режиме простоя из-за внешних санкций

Число промышленных предприятий Ленобласти, находящихся в простое из-за международных санкций, сократилось до двух. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения региона Тимофей Котов.

«На сегодняшний день в простое находятся всего 14 предприятий, это 459 человек [персонала]. Из них в связи с санкционным давлением в простое находится всего две организации. У остальных 12 предприятий режим простоя связан с сезонным характером работы»,— рассказал господин Котов (цитата по ТАСС).

В прошлом году, отметил чиновник, в Ленобласти было 115 организаций в простое. В вынужденном отпуске находилось около 10 тыс. человек.

Сейчас регистрируемая безработица в регионе не превышает 0,3%. На учете в службе занятости находятся около 4 тыс. жителей.

Рост промышленного производства Ленинградской области в январе — мае 2023 года составил 102,4%, превысив среднероссийский уровень, который равен 101,8%,. Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в 40% — показали вагоностроение, производство одежды, химических веществ и продуктов.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Ленобласть оттолкнулась от низкой базы».

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