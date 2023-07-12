«Россети Урал» подписали соглашения с МТС и «Ростелекомом»

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023» заключил два соглашения о сотрудничестве — одно с вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МТС» Андреем Рего, второе — с вице-президентом «Ростелекома» на Урале Иваном Пичугиным.

Сотрудничество с МТС предусматривает мониторинг нелегальных подключений к электросетям «Россети Урал» с помощью компьютерного зрения в «умных» видеокамерах. Пилотный проект будет реализован в Пермском крае, в длаьнейшем может тиражироваться в Челябинской и Свердловской областях.

В рамках сотрудничества будет внедрена платформа на базе Big Data и искусственного интеллекта EnergyTool, просматривающая приборы учета, занижающие показания счетчиков. Так, искусственный интеллект будет выявлять характерные участки, где происходит хищение и передавать данные бригадам энергетиков. «Неучтенное потребление электроэнергии негативно сказывается на качестве и надежности электроснабжения наших клиентов. Поэтому нам важно внедрять у себя новейшие решения, позволяющие снизить нагрузку на нашу электросетевую инфраструктуру, автоматизировать процессы обработки данных о потреблении»,— рассказал господин Пятигор.

Соглашение «Россетей Урала» с «Ростелекомом» предусматривает совместное использование электросетевой и телекоммуникационной инфраструктуры. «Нам как крупнейшей электросетевой компании Урала важно иметь безопасную IT-инфраструктуру, обеспечивать ее бесперебойную работу и полноценно обрабатывать большой массив цифровых данных»,— добавил господин Пятигор.

Ранее «Россети Урал» подписали соглашение с «СКБ Контур», включающее модернизацию бизнес-процессов с помощь IT, а также возможность эксплуатации продуктов «Контура» на объектах электросети.

Артем Путилов

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