«СКБ Контур» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве между компаниями в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

Соглашение подразумевает взаимодействие по вопросам модернизации бизнес-процессов с помощью современных технологий и продуктов, реализации совместных проектов и программ в сфере IT, возможность эксплуатации продуктов «Контура» на объектах электросети. В пресс-службе «Россети Урал» подчеркнули, что «СКБ Контур» — российская компания и помогает в импортозамещении IT-продуктов.

«За счет внедрения новых технологий, за счет процесса цифровизации, мы сможем помочь сделать технологии первой необходимости для наших горожан максимально удобными и качественными»,— отметил генеральный директор «СКБ Контур« Михаил Сродных.

Компания «Россети Урал» (ранее МРСК Урала) работает на территории Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.

«СКБ Контур» — уральская IT-компания, занимающаяся созданием экосистем для бизнеса. Среди направлений работы: электронный документооборот, маркировка товара, сбор информации о контрагентах, электронные подписи. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Анна Капустина

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