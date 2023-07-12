«Росводоканал Краснодар» совместно с АО «Альфа Банк» проводят акцию для абонентов

«Росводоканал Краснодар» при партнерстве с АО «Альфа Банк» запустили программу лояльности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения

Абоненты «Росводоканал Краснодар» могут получить 1000 бонусов на свой лицевой счет и использовать их для оплаты начислений в квитанции. Для этого необходимо оформить кредитную карту «Год без процентов» от Альфа-Банка и в течение 30-и дней совершить первую покупку. Акция действует до 31.12.2023, подробные условия можно найти на сайте «Росводоканал Краснодар» в разделе Акция для потребителей.

«Мы постоянно совершенствуем клиентские сервисы для удобства наших абонентов, - говорит коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков. – Благодаря сотрудничеству с другими компаниями, мы можем предложить нашим абонентам особые привилегии от наших партнеров. Так, к примеру, Альфа Банк реализовал возможность производить оплату за все услуги ЖКХ без комиссии».

Для получения бонусов нужно приступить к оформлению кредитной карты «ГОД без %» от АО «Альфа Банк» исключительно по ссылке на сайт «Альфа Банка», размещенной на официальном сайте «Росводоканал Краснодар» или Личном кабинете плательщика. Бонусы будут зачислены на абонентский лицевой счет в течение 2-х месяцев с даты получения карты и совершения первой покупки.

Подать заявку на участие в Акции можно уже сейчас

С информацией об организаторе акции, правилах и порядке их получения можно узнать на сайте.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://krasnodar.rosvodokanal.ru/